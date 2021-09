John Leguizamo explose le casting du film d’animation Super Mario Bros. pour manque de diversité

Original super Mario Bros. La star de cinéma John Leguizamo a pesé sur le prochain redémarrage animé. Récemment, il a été annoncé que le nouveau super Mario Bros. Le film sortira en décembre 2022. Super Mario Bros.’ une distribution de voix de stars, qui comprend des noms comme Chris Pratt en tant que Mario, Charlie Day en tant que Luigi, Anya Taylor-Joy en tant que Peach et Jack Black en tant que Bowser.

Cette nouvelle a suscité de nombreux avis mitigés de la part des fans. Une personne qui n’était pas vraiment ravie de la nouvelle distribution est Jean Leguizamo qui l’a personnellement dit dans un récent post sur Twitter. De son côté, l’ancien acteur de Luigi se dit « content » de voir un nouveau super Mario Bros. film qui se passe près de trois décennies après la sortie du film d’action réelle dans les salles. Malheureusement, Leguizamo a fait exploser le casting, partageant sa déception qu’il n’y ait pas d’acteurs « Latinx » dans les rôles principaux.

Tellement heureux #super Mario Bros est en train de redémarrer ! De toute évidence, c’est un enuff iconique. Mais dommage qu’ils soient devenus tout blancs ! Pas de Latinx en tête ! Casting daltonien révolutionnaire dans l’original ! De plus, je suis le seul à savoir comment faire en sorte que ce film fonctionne avec un bon scénario ! pic.twitter.com/lNokmdpwMq – John Leguizamo (@JohnLeguizamo) 27 septembre 2021

« Tellement heureux que #superMariobros redémarre ! » Leguizamo dit dans le tweet. « Évidemment, c’est un enuff iconique. Mais dommage qu’ils soient tout blancs ! Pas de Latinx dans les rôles principaux ! Casting daltonien révolutionnaire dans l’original ! De plus, je suis le seul à savoir comment faire fonctionner ce film en termes de scénario ! »

Sorti en 1993, le live-action Super Mario Bros.. Le film a été réalisé par Rocky Morton et Annabel Jenkel. Écrit par Parker Bennett, Terry Runte et Ed Solomon, il était assez vaguement basé sur les jeux vidéo originaux, se déroulant dans un monde dystopique beaucoup plus sombre que la version Nintendo du Royaume Champignon. Bob Hoskins a joué le rôle de Mario aux côtés de John Leguizamo en tant que Luigi, avec un casting de soutien comprenant Dennis Hopper en tant que roi Koopa, Samantha Mathis en tant que princesse Daisy et Frank Welker en tant que Yoshi.

Le casting du film d’animation Super Mario Bros. comprend Chris Pratt dans le rôle de Mario, Charlie Day dans celui de Luigi, Anya Taylor-Joy dans celui de la princesse Peach, Jack Black dans celui de Bowser, Keegan-Michael Key dans celui du crapaud, Seth Rogen dans celui de Donkey Kong, Kevin Michael Richardson comme Kamek, Fred Armisen comme Cranky Kong et Sebastian Maniscalco comme Spike. L’acteur original de la voix de Mario, Charles Martinet, sera présenté pour des camées non spécifiés, et bien qu’il s’agisse d’un bon signe de tête, de nombreux fans de Nintendo n’étaient pas heureux que Martinet ne fasse pas la voix de Mario.

« Je suis vraiment ravi d’annoncer que je vais être la voix de ce jeu vidéo auquel je rêvais de jouer quand j’étais enfant. Les rêves deviennent réalité », a déclaré Chris Pratt sur Instagram après l’annonce de son casting lors de l’annonce de Mario. Révélant également qu’il avait l’habitude de voler des quartiers en souhaitant bien jouer l’original Mario jeu d’arcade quand j’étais enfant, Pratt a également déclaré: « Cela m’est venu à l’esprit en ce moment. Le quartier que j’ai volé au puits souhaitant jouer super Mario Bros. est devenu réalité, que je deviens la voix de Mario. Mais, j’ai clairement volé le souhait de quelqu’un d’autre, alors j’attends juste que cette rangée de dominos de karma s’abatte sur moi. »

Le nouveau super Mario Bros. Le film d’animation devrait sortir en salles le 21 décembre 2022. Pendant ce temps, les fans de l’original super Mario Bros. film avec Bob Hoskins et John Leguizamo peuvent télécharger une version longue du film qui a été mise à disposition en ligne. Le film était notoirement raté lors de sa première création en 1993, mais il a développé un culte au fil des ans, et il est clair que Leguizamo lui-même est resté fier de son travail en tant que Luigi.

Sujets : Super Mario Bros., Film d’animation Super Mario Bros.