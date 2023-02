John Leguizamo a failli jouer le vautour dans Spider-Man: Homecoming

Sorti en 2017, Spider-Man : Retrouvailles a été le premier film solo de Spidey pour Tom Holland. Co-vedette face à Holland dans le rôle de Peter Parker dans le film, Michael Keaton dans le rôle d’Adrian Toomes, qui devient le supervillain Vulture. Arriver à ce point a pris un certain temps, car Keaton a initialement refusé le rôle en raison de conflits d’horaire. Comme la chance l’aurait pour Keaton, son emploi du temps s’est libéré plus tard juste à temps pour qu’il reconsidère, et il a ensuite officiellement signé pour le rôle.





Cependant, lorsque Keaton a refusé le projet, les producteurs ont dû trouver un autre acteur pour jouer le méchant du film. Selon Jean Leguizamo dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, c’est lui qui avait été choisi pour ce rôle lorsque Keaton n’était pas disponible. Leguizamo dit qu’il était prêt à commencer le tournage quand on lui a dit que Keaton était revenu dans l’image et voulait le rôle, bien qu’ils aient été assez gentils pour lui demander si tout irait bien. Il a accepté, notant qu’on lui avait dit qu’ils voulaient le choisir pour un autre rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’étais censé être le vautour. Nous avions négocié et j’étais sur le point de le jouer, et ils ont dit que Michael Keaton voulait le récupérer et ils m’ont demandé si j’abandonnerais. J’ai dit: » Bon, d’accord, je suppose. ‘ Ils ont dit : ‘Non, on retravaillera avec toi, on va…’ C’est ce qui s’est passé là-bas. »

Marvel a fini par revenir et a proposé à Leguizamo un autre rôle dans le MCU. Bien que Leguizamo n’ait pas révélé quel rôle cela aurait été, il n’était pas intéressé, car c’était un rôle trop petit.

« Ils m’ont offert quelque chose de minuscule. Je suis allé, ‘Nuh euh.' »





Michael Keaton a depuis repris le rôle

Studios Marvel

Les fans ont apprécié Keaton dans le rôle du vautour, il semblerait donc que le casting ait finalement fonctionné pour le film. L’année dernière, Keaton a été revu dans le rôle d’une apparition spéciale dans Sony Morbius, donc la porte est toujours ouverte pour qu’il réapparaisse potentiellement dans un futur film. Le Homme chauve-souris l’acteur a fait beaucoup dans le domaine des super-héros ces derniers temps, alors qu’il revient en tant que Bruce Wayne pour le prochain film Le flash. Il a également joué le rôle dans l’annulation Fille chauve-souris film.

Quant au Vautour, le supervillain revient sur grand écran l’année prochaine sous forme animée. Il apparaîtra dans la prochaine suite Spider-Man: à travers le Spider-Versequi sortira en salles en mars 2024. Jorma Taccone fournit la voix de Vulture pour le film.

s

df