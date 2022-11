John Leguizamo a critiqué le nouveau film de Mario Bros

Images universelles

L’acteur a joué dans le film original de 1993 aux côtés de Bob Hoskins. Trois décennies plus tard, un remake avec Chris Pratt arrivera.

Il y a quelques mois, il a été confirmé que Nintendo travailler sur un nouveau film les frères Mario près de Images universelles. Chris Pratt fut l’acteur choisi pour donner la voix au mythique plombier italien, dans un film où des personnages comme ceux de Jack Black, Keegan Michael-Key et même Anya Taylor-Joy. Sa première aura lieu seulement trois décennies après la sortie de la production originale.

Protagonisée par Bob Hoskins et John Leguizamole film de Les frères Mario. à partir de 1993 est considéré comme culte principalement en raison du nombre de problèmes qu’il a dû être réalisé. S’il faut rester ferme, tant l’esthétique que l’intrigue laissent à désirer dans ce long métrage qu’ils ont réalisé Rocky Morton et Annabel Jankel. Des allers-retours avec l’équipe technique et les scripts réalisés super Mario Bros Ce fut un fiasco absolu.

Cependant, il y a ceux qui ont encore beaucoup d’affection pour lui, parmi lesquels son protagoniste, Jean Leguizamo. L’acteur que cette semaine on verra dans Le menu n’est pas du tout satisfait de la manière dont Universal Pictures et Nintendo ils ont réalisé le casting des voix du film d’animation. Surtout, il ne lui semble pas juste qu’ils aient choisi Chris Pratt en tant que protagoniste pour donner la parole à Mariosans être d’origine italienne.

« C’est un pas en arrière »assuré Jean Leguizamo pour qui le choix de Chris Pratt ne soutient pas le besoin de diversité dans Hollywood. En outre, il a déclaré : « Je viens de la vieille école. Beaucoup de gens aiment la version originale. J’étais en Comic Con à New York et à Baltimore et tout le monde était comme, ‘Non, non, nous aimons l’ancien, l’original. Le nouveau ne génère rien pour eux »dit l’acteur, ajoutant que « Je ne suis pas amer. C’est regrettable ».

+ Quand sortira le film Super Mario Bros.

Comme nous l’avons dit, le lancement de Le film Super Mario Bros. il se déroulera trente ans seulement après la sortie du premier film. Avec une présentation officielle de ses progrès dans la dernière Comic Con de New YorkLe film sera réalisé par aaron horvathle co-créateur de titans adolescents pour Cartoon Network. Avec un titre encore à définir, le long métrage de Nintendo et Universal Pictures Il sortira en salles le 7 avril 2023.

