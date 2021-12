John Legend produisant l’adaptation contemporaine du Fantôme de l’opéra de la Nouvelle-Orléans

Le fantôme de l’Opéra a vu de nombreuses itérations à l’écran au cours du siècle dernier, et le roman de Gaston Leroux est en cours d’adaptation dans un nouveau film contemporain simplement intitulé Fantôme. Déplaçant le décor d’un opéra de Paris à la vie nocturne de la Nouvelle-Orléans, le film a été repris par Universal, qui a évidemment livré la version emblématique du film de 1925 avec Lon Chaney, et serait un script de John Fusco, qui vient avec les producteurs Harvey Mason Jr, Mike Jackson et le chanteur John Legend à bord.

Selon le scénariste, la nouvelle version du conte classique d’amour et de jalousie est apparue lorsqu’il travaillait sur le film de Kevin Costner et Woody Harrelson. Les bandits et a été réintroduit sur la scène musicale du quartier français à la Nouvelle-Orléans. S’exprimant dans une interview avec Deadline, l’écrivain a expliqué comment tout cela s’est produit. Il a dit:

«J’étais à la Nouvelle-Orléans avec Costner, Woody et John Lee Hancock et je me suis retrouvé à renouer avec mes anciens repaires musicaux et la prochaine génération de mes amis de la musique. J’ai recommencé à jouer avec eux, à écrire de la musique et à enregistrer deux albums et pendant la pandémie, j’ai réfléchi à ce voyage et j’ai voulu réunir l’écriture de scénario avec l’écriture de chansons et cette musique avec une comédie musicale complète.

Cela se passe dans la scène de la vie nocturne sensuelle de la Nouvelle-Orléans moderne, le monde du jazz, du R&B, de la néo-soul et du funk. Le quartier français, où la Nouvelle-Orléans est non seulement connue comme la ville la plus hantée d’Amérique, mais la musique, la culture créole française, la mystique vaudou, l’apparat de mascarade de Mardi Gras, se sont simplement prêtés à une adaptation naturelle du cadre parisien et à une histoire qui a la vengeance, l’amour non partagé et le mystère.