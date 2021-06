John Langley meurt, le créateur de flics avait 78 ans

John Langley, le créateur de la série documentaire-réalité Les flics, nous a quittés. Selon Variety, les représentants de Langley ont déclaré qu’il était décédé samedi d’une crise cardiaque apparente à Baja, au Mexique, où il participait à la course hors route Coast to Coast Ensenada-San Felipe 250. TMZ rapporte également que Langley était sur la piste à l’époque avec son fils Zak. Il avait 78 ans.

Réalisateur, scénariste et producteur, John Langley est surtout connu en tant que créateur et producteur exécutif de la série télévisée de longue date Les flics. Présentée en première sur Fox en 1989, l’émission suivait de vrais policiers travaillant sur le rythme dans leurs juridictions locales à la poursuite de criminels de toutes sortes. L’année dernière, il était passé à Paramount Network après 32 saisons à l’antenne. Il a été annulé en juin 2020 en réponse aux protestations nationales contre le meurtre de George Floyd à Minneapolis, Minnesota.

Parfois crédité comme le « parrain de la télé-réalité », Langley a également produit des émissions spéciales de deux heures qui ont jeté les bases de la télé-réalité moderne dans les années 1980. Cela inclut le spectacle Vice américain : le dopage d’une nation, qui a documenté pour la première fois trois arrestations pour drogue en direct à la télévision aux heures de grande écoute. Le succès de l’émission spéciale ainsi que les autres travaux du producteur sur la télévision basée sur le crime conduiront plus tard à la création de Les flics.

« C’est ce qui m’étonne encore aujourd’hui », a déclaré Langley à propos de la popularité durable de l’émission dans une interview en 2014 avec Parade. « Je savais seulement que c’était une bonne idée pour un spectacle. Je crois vraiment au spectacle, évidemment, et je n’arrêtais pas de refuser les modifications de quiconque. Ils voulaient que je mette de la musique. J’avais dit non. Ils me voulaient pour ajouter un narrateur. J’ai dit non. Ils voulaient que je fasse des récréations. J’avais dit non. Je suis resté fidèle à mes armes. Je pensais que c’était une idée assez simple qui était simple et faisable, mais personne ne l’a vraiment vu. Maintenant, tout le monde le voit, bien sûr. »

D’autres travaux de Langley au fil des ans comprennent Qui a assassiné JFK, qui remettait en cause les détails de l’assassinat de John F. Kennedy, ainsi que la Terrorisme : cibler les États-Unis., faisant la chronique de la menace potentielle de terrorisme dans le pays. Il a également produit la série prison américaine pour TruTV et avec son fils Morgan a produit La prison de Las Vegas. Ses autres crédits d’écran incluent Patrouille de rue, Bande de Vegas, et Piqûres d’infiltration. En raison de ses réalisations à la télévision, Langley a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011.

En dehors de son travail à la télévision, Langley aimait les courses hors route. Il avait créé sa propre équipe de course tout-terrain appelée le Les flics équipe de course, et il était actif dans Southern Nevada Off Road Enthusiasts et SCORE International. En 2017, il a remporté le Baja 1000, où il est décédé ce week-end, dans la catégorie Spec Trophy Truck.

Les survivants de Langley incluent sa femme Maggie; son fils Morgan, qui supervise Langley Productions et est producteur exécutif de Les flics; fils Zak; les filles Sarah Langley Dews et Jennifer Blair ; et sept petits-enfants. Nos pensées sont avec la famille en ce moment. Repose en paix John Langley. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

