John Krasinski sera Superman dans un projet DC

John Krasinski est très populaire grâce à des entrées dans l’industrie hollywoodienne telles que la série de bandes dessinées à succès Le bureau ou le film d’horreur Un endroit silencieux. Son nom figure dans de nombreux fancasts pour des projets de super-héros. Surtout quand on parle d’une famille reconnue de merveille: Les 4 Fantastiques. Au sein de ce groupe de personnages, le public voudrait le voir jouer Reed Richards. L’acteur se contente d’être Superman dans un projet de CC!

De quel film parlons-nous ? Il s’agit du film d’animation DC League of Super Pets. L’histoire suit les animaux de compagnie de Superman et Batman essayant de sauver le monde d’une menace digne de l’action de la Justice League. Dwayne Johnson agit comme Krypto, l’animal de compagnie de l’Homme d’Acier, tandis que Kevin Hart prête sa voix à Ace, le chien chauve-souris.

John Krasinski sera l’homme d’acier

John Krasinski Il a plaisanté sur ses réseaux sociaux et a dit qu’il avait toujours voulu participer à un projet de cette nature avec The Rock. Il a également ajouté que ces rôles, Krypto et Superman, étaient ce à quoi ils étaient destinés dans le monde des super-héros. Nous ne savons pas si Dwayne Johnson d’accord avec Jean. Après tout le « La hiérarchie du pouvoir est sur le point de changer à DC » avec lui Adam noir de l’ancien combattant.

Certains des personnages mignons qui apparaîtront dans le film d’animation DC : Streaky the Supercat et Jumpa the Wonder-Kangaroo. Même s’il n’y a toujours pas de confirmation officielle de ces participations au film qui réunira les animaux de compagnie les plus puissants de cet univers. Krypto, Ace et leurs compagnons pourront-ils sauver le monde de la même manière que leurs amis humains le font ? Mystère!

Le casting du film est dirigé par Dwayne Johnson, John Krasinski, Kevin Hart, Keanu Reeves, Marc Maron, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna et Jameela Jamil. Un groupe important de talents qui feront sûrement de cette expérience un agréable voyage à travers CC. Le film sortira en salles le 22 mai 2022.

