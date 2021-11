John Krasinski révèle une intrigue de Jim et Pam qu’il a refusé de filmer

John Krasinski a révélé qu’il y avait un Bureau intrigue qu’il a refusé de tirer.

L’acteur a joué Jim Halpert pendant huit ans dans le spin-off à succès de la comédie emblématique de Ricky Gervais, avec sa relation avec Pam Beesley (Jenna Fischer) une partie importante de l’histoire de son personnage.

Cependant, l’acteur a maintenant affirmé qu’il y avait un scénario de Jim et Pam qui, selon lui, allait trop loin et a donc dit aux producteurs qu’il ne le ferait pas.

D’après le nouveau livre de Brian Baumgartner, Bienvenue à Dunder Mifflin: L’histoire orale ultime du bureau, l’épisode ‘After Hours’, de la huitième saison, a vu Jim tromper Pam avec sa remplaçante en congé de maternité Cathy Simms (Lindsey Broad).

Crédit : NBC

Krasinski est allé directement au créateur de la série Greg Daniels pour discuter de son incertitude autour de l’épisode.

En regardant en arrière, il a déclaré: « C’est la seule fois où je me souviens d’avoir mis le pied à terre. Je me souviens d’avoir dit des choses que je n’aurais jamais pensé dire auparavant, comme: » Je ne vais pas tirer dessus « .

« Mon sentiment est qu’il existe un seuil avec lequel vous pouvez pousser notre public. Ils sont tellement dévoués. Nous leur avons montré un si grand respect.

« Mais il y a un moment où si vous les poussez trop loin, ils ne reviendront jamais. Et je pense que si vous montrez à Jim qu’il triche, ils ne reviendront jamais. »

Bien que l’idée ait pu faire reculer un peu Krasinski, Daniels a expliqué plus tard son raisonnement.

Crédit : NBC

En discutant du processus de réflexion, l’écrivain a déclaré qu’il sentait que leur histoire dérivait un peu et avait besoin de quelque chose à ajouter au mélange.

Il a dit: « [The fans] étaient très à l’aise avec le spectacle qu’ils recevaient, et j’avais besoin de les inquiéter du fait que j’allais peut-être leur donner une mauvaise fin, donc ils étaient heureux quand ils avaient une bonne fin. »

S’adressant à Stephen Colbert sur la façon dont il s’est lancé dans le show-business, l’homme de 42 ans a déclaré qu’il était sur le point d’abandonner son rêve de devenir acteur, et ce n’est que grâce à sa mère que cela a fonctionné.

Crédit : Alamy

Se souvenant d’une conversation avec sa mère dans la voiture après avoir quitté l’école de théâtre, Krasinski a déclaré: « J’ai dit: » Je déménage à New York et je vais être acteur « .

« Ma mère s’est arrêtée pendant probablement une demi-seconde et elle a dit: » Super, vas-y et fais-le. La seule chose que je demande, c’est que si tu n’as pas de grignotage ou de bouchée dans deux ans et demi ou trois ans , tu dois me faire une promesse, tu dois te retirer, parce qu’en tant que mère, tu ne peux pas me demander de te dire d’abandonner ton rêve.

« J’ai dit: » C’est si profond, et, oui, juste « . Coupé à deux ans et demi, je me suis dit: » Alors je suis sorti, c’est terrible, c’est tellement effrayant. C’est le pire, des tables d’attente, pas aussi amusantes qu’on le dit ».

« Et elle a dit: ‘Vous savez, c’est septembre, attendez jusqu’à la fin de l’année. N’abandonnez pas tout de suite’.