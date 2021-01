John Krasinski retrouve Pam de ‘The Office’ pour partager un baiser sur ‘SNL’ – en quelque sorte

John Krasinski a accueilli hier soir le premier épisode de « Saturday Night Live », et il a donné aux fans de « The Office » une réunion inoubliable.

Krasinski, 41 ans, a déclaré qu’il adorait être connu pour jouer Jim dans la sitcom à succès, mais lors de son monologue d’ouverture, certains super fans de la série, joués par les membres de la distribution de « SNL », étaient un peu trop insistants pour faire revivre son personnage.

Krasinski a ouvert le spectacle en courant sur scène pour dire au public à quel point cela signifie pour lui d’accueillir la comédie de croquis emblématique qu’il regarde depuis qu’il est enfant. Mais alors qu’il devenait poétique à propos de la scène «SNL», il a été interrompu par un membre du public, Alex Moffat.

« Donc ma question est que vous êtes Jim. De » The Office « , » dit Moffat avec empressement.

« Non, je suis en fait, John, » répondit l’acteur.

« Ok, question complémentaire, » continua Moffat en levant la main. « Faites le bureau. »

« Je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemblerait, » répondit Krasinski alors que le public riait.

«Où est Pam? le membre du public a persisté.

« Pam est un personnage fictif, » répondit Krasinski.

Alors que Krasinski tentait de poursuivre le monologue, il a été interrompu par un autre membre du public.

« Vous avez l’air différent », a déclaré Ego Nwodim, membre de la distribution de « SNL ».

Krasinski l’a remerciée d’avoir remarqué et a dit qu’il travaillait pour un autre rôle qu’il joue, mais Nwodim ne l’avait pas.

« Vous devez l’arrêter. Jim est doux, » dit-elle, faisant à nouveau référence à son personnage « The Office ». «Jim est assis toute la journée. Lorsque vous le touchez, votre main entre comme de la mousse à mémoire de forme.

« Madame, je ne vais plus vous parler, » dit Krasinski avant d’être interrompu par une main levée de Kenan Thompson.

« Embrasse Pam, » dit Thompson. «J’ai besoin que tu embrasses Pam. C’est ce que j’ai besoin de voir aujourd’hui.

Venant à la rescousse de Krasinski, Pete Davidson est monté sur scène pour expliquer à l’acteur que les gens sont plus obsédés par « The Office » que jamais après l’avoir regardé de façon excessive alors qu’ils étaient coincés à la maison à cause du COVID-19.

« Jim et Pam sont vraiment réels pour eux », a expliqué Davidson. « Je pense qu’ils ont vraiment besoin que quelqu’un soit Pam. »

« Embrasse Pam! Embrasse Pam! » scandaient Moffat, Nwodim et Thompson.

Puisque Jenna Fischer, qui a joué l’intérêt amoureux de Jim dans la série, n’était pas présente, Davidson a assumé les fonctions de Pam, et les deux acteurs se sont embrassés sous les applaudissements féroces de la distribution « SNL » et du reste du public.

« Cela faisait vraiment du bien », a déclaré Krasinki à Davidson en riant. « Wow. Merci, Pam. »