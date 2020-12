John Krasinski: «Quelques bonnes nouvelles» revient avec Dwayne Johnson comme père Noël

Il miracle de Noël, John Krasinski a réuni le groupe pour au moins un autre épisode de «Some Good News», un effort qui a commencé au début de la pandémie plus tôt cette année. Bien que le la chaîne d’information s’est transformée en une marque de médias sociaux le long de l’année, Krasinski a décidé d’amener un invité important: Dwayne The Rock Johnson.

Ensemble, le duo a répandu la joie de Noël sans méfiance avant de révéler que FedEx a choisi de donner 5 millions de dollars à Toys for Tots pour la saison des fêtes à venir. L’épisode comporte même George Clooney dans la partie récurrente du « météorologue« , Un rôle dans lequel d’autres personnages importants Hollywood Ils ont également joué tout au long de l’année.

Krasinski a été lancé pour la première fois sur le YouTube en mars et a couru une émission hebdomadaire pendant deux mois avant que lui et son équipe a vendu le spectacle à ViacomCBS.

« Je peux vous dire que je ne pourrai jamais exprimer correctement à quel point cette émission a représenté pour moi, et quel immense honneur cela a été de la partager avec vous », a déclaré Krasinski dans un post Instagram avant celui-ci.

Quelques jours après l’annonce sincère de Krasinski, il a été révélé qu’il avait vendu la chaîne «Je ne pourrais pas être plus enthousiaste et fier de collaborer avec CBS / Viacom pouvoir porter Quelques bonnes nouvelles à tant de gens « a déclaré la star de « Le bureau » c’est une déclaration.

Mis à part les épisodes de vacances apparents, les canaux de médias sociaux de « Quelques bonnes nouvelles » étaient actifs tout au long de l’année, présentant des fragments de « Quelques bonnes nouvelles » pendant les mois de été et automne.