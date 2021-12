John Krasinski dévoile son épisode préféré du Bureau

Sa première en 2005 fait quelque chose de clair : Le bureau est l’une des meilleures séries de la comédie Histoire. Avec un humour très particulier, elle a su devenir la préférée des téléspectateurs qui continuent à ce jour d’apprécier ses épisodes dans Diffusion et revoir les meilleurs moments des neuf saisons diffusées dans CNB. L’un des plus importants de la fiction était John Krasinski, qui finalement a révélé quel était son épisode préféré.

L’acteur – qui a brillé cette année en réalisant Un endroit calme, partie II– est devenu célèbre après avoir joué Jim Halpert, un employé de l’entreprise papetière située en Pennsylvanie, plus précisément à Scranton. Tout au long de plus de 200 épisodes, son personnage a fonctionné comme l’un des plus mignons et des plus drôles. C’est que nous n’avons pas seulement vu son lien avec Michael Scott (Steve Carell) et Dwight Schrute (Rainn Wilson), sans également témoigner de sa relation avec Pam Beesley (Jenna Fischer).

Parmi tant de chapitres enregistrés, il est fort probable que vous commenciez à perdre la mémoire avec le temps. Cependant, John Krasinski est très clair sur ce qu’il a fait sur le plateau et quel épisode était, à son avis, le favori en termes d’intrigue. C’est ainsi qu’il a récemment avoué en dialoguant avec Steven Colbert dans le cadre d’une interview sur 92Y Talk.

Apparemment le meilleur épisode de Le bureau pour l’acteur de Jim, c’est Journée de la diversité. Ce chapitre, disponible pour profiter à Amazon Prime Video ou HBO Max en Amérique latine, c’est la deuxième de la première saison. Comme il l’explique lui-même, c’est à partir de cet opus que la version américaine de la série sur NBC a réussi à se séparer complètement de ce qui avait déjà été vu auparavant dans la fiction originale. Britanique.

De quoi s’agit-il? Écrit par Bj novak, qui a joué Ryan Howard Dans la série, il présente une formation au respect des différentes cultures au bureau. Et bien qu’un consultant expert en la matière soit embauché, Michael décide d’être le seul à réaliser la formation avec des jeux quelque peu racistes et stéréotypés qui ont fait rire les spectateurs. Krasinski a conclu : «Le bureau était vraiment bien et nous faisions partie de quelque chose de spécial”.

