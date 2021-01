John Krasinski chante la chanson thème du bureau avec des paroles perdues depuis longtemps pour SNL et c’est parfait

Même sans paroles, Le bureau a l’une des chansons à thème les plus immédiatement reconnaissables de l’histoire de la télévision, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblait avec les paroles? Tout en hébergeant le dernier épisode de Saturday Night Live ce week-end, John Krasinski a satisfait cette curiosité en chantant les « paroles perdues depuis longtemps » à l’original Bureau chanson thème, qu’il « a écrite lui-même ». Le croquis est plutôt amusant pour les fans de Le bureauet les gens partagent les images sur les réseaux sociaux.

«Scranton, Scranton, Scranton, Scranton, Scranton, Scranton, Scranton, Scranton», chante Krasinski sur les notes d’ouverture de la chanson.

Le reste du thème est: « C’est là que nous vivons et travaillons tous. C’est une calculatrice. Il y a Dwight, c’est le méchant. Et le nom du héros est Jim. Surligné! C’est sa petite amie (Pam). Ce gars (Ryan) est au téléphone. Tie flip! Ensuite, je suis de nouveau. Puis Carell s’occupe du trophée. Le bureau! «

Dans son monologue d’ouverture sur Saturday Night Live, Krasinski a plaisanté davantage sur le spectacle. Tout en essayant de parler au public, SNL membres de la distribution jouant des fans de Le bureau continuellement perturbé son monologue, ne voulant pas laisser l’acteur s’éloigner de son rôle de Jim Halpert. Cela inclut Alex Moffat soulignant que Krasinski joue Jim dans la série et lui demande de « faire Le bureau« et » où est Pam? «

Interrompant également le monologue, Ego Nwodim dit également à Krasinski d’arrêter de s’entraîner, car « Jim est doux » parce qu’il est assis toute la journée et ne devrait pas être en si bonne forme. Un autre fan joué par Kenan Thompson demande à Krasinski de «baiser Pam», ce qui incite Krasinski à expliquer que Jim et Pam sont des personnages fictifs qui ne sont pas mariés dans la vraie vie. À la fin du segment, Krasinski finit par embrasser Pete Davidson sur scène avec le SNL membre de la distribution remplaçant Jenna Fischer.

John Krasinski a rencontré un grand succès depuis son Le bureau, assumant des rôles beaucoup plus sérieux. Il joue le personnage principal de la série de thrillers d’espionnage Jack Ryan, ce qui est à peu près aussi éloigné que possible d’un vendeur de papier 9 à 5. Il a également co-écrit, réalisé et joué dans le film d’horreur à succès de 2018 Un endroit silencieux aux côtés de sa femme Emily Blunt, et il a également réalisé la suite à venir.

Pourtant, c’est agréable de voir que Krasinski a toujours de l’amour pour Le bureau et Jim Halpert. Reste à savoir si nous le reverrons un jour dans le rôle. Le créateur de la série, Greg Daniels, a déclaré qu’il était prêt à filmer de nouveaux épisodes avec la distribution originale, qui se dérouleraient hypothétiquement au cours des premières années de la série lorsque Jim et Pam travaillaient encore chez Dunder Mifflin. Krasinski a également déclaré qu’il serait prêt à reprendre le rôle si une réunion spéciale ou quelque chose de similaire devait se produire.

« Le bureau était absolument tout pour moi », a déclaré Krasinski à Esquire l’année dernière.« Je veux dire que c’est mon début et ma fin. Je suis presque sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim. C’était ma première expérience à Hollywood. C’était la première famille créative que j’aie jamais eue. À bien des égards, ils seront toujours les personnes les plus importantes dans cette expérience la plus importante de ma carrière. Alors oui, s’ils faisaient une réunion, j’aimerais vraiment le faire. «

Chaque épisode des deux Le bureau et Saturday Night Live sont actuellement en streaming sur Peacock.

Sujets: The Office, Saturday Night Live