John Hughes a eu une idée pour la suite de « Breakfast Club »

Peu d’histoires ont laissé une empreinte aussi importante sur le développement du cinéma américain destiné aux adolescents que celles développées par le réalisateur et scénariste John Hughes, qui dans les années 1980 a su capter l’angoisse et l’inquiétude des jeunes d’autrefois. l’incertitude de l’avenir et de la vie adulte.

En 1985, il sort le film que de nombreux critiques et universitaires considèrent comme l’un de ses grands chefs-d’œuvre : « The Breakfast Club », qui à travers les performances de Molly Ringwald, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall et Judd Nelson, a joué avec le pré- stéréotypes établis de diverses couches sociales stéréotypées de l’époque.

Avec ce film, John Huges a présenté une histoire simple qui se déroule un samedi après-midi, dans laquelle cinq lycéens (un nerd, un athlète, une fille populaire, un rebelle et un inadapté) doivent purger quelques heures de punition à cause de une blague d’école dont les détails sont complètement définis.

Au fil des heures, chacun de ces adolescents commence à s’ouvrir aux autres, partageant leurs insécurités respectives tout en commençant à ressentir de l’empathie envers l’autre malgré leurs différences de classe socio-économiques évidentes, devenant l’œuvre qui résume la façon dont Hughes comprend l’état d’esprit des l’adolescent moyen.

Anthony Michael Hall, qui fait récemment partie de la distribution principale de « Halloween Kills », a révélé dans une interview avec The Hollywood Reporter que le réalisateur de « The Breakfast Club » a partagé avec lui une idée qu’il avait pour une suite à la bande, ceci avant sa mort en 2009, laissant entendre que ce serait Hughes lui-même qui aurait rejeté l’idée.

Hall dit que l’idée centrale de cette suite était de réunir les acteurs d’origine lorsqu’ils étaient dans la trentaine. «Cela aurait été nous tous à notre âge moyen. Son idée était de les reprendre entre la vingtaine et la trentaine. Cette idée était dans sa tête, mais c’était la dernière conversation que j’ai eue avec lui », a déclaré l’acteur.

Pendant des années, Molly Ringwald et Emilio Esteves se sont disputés devant les médias pour rendre hommage à « The Breakfast Club » qui comprendra chacun des membres de la distribution d’origine. Même Esteves a souligné la possibilité de revenir à ses personnages comme à l’opposé de ce qu’ils étaient dans leur jeunesse. Jusqu’à présent, ces idées ne se sont pas concrétisées.