John Goodman réfléchit à la controverse de Roseanne Barr : « Je lui souhaite bonne chance »

Alors que Les Conners a trouvé son propre succès sans Roseanne Barrancienne co-vedette Jean Goodman lui souhaite bonne chance. En 2018, Barr et Goodman ont repris leurs rôles de Roseanne pour une série revival sur ABC. La renaissance a attiré d'énormes cotes d'écoute, mais en raison des publications problématiques de Barr sur les réseaux sociaux, l'émission a été annulée. ABC a ensuite fait avancer l'histoire avec Les Connersun spin-off qui tue Roseanne de Barr tout en ramenant le reste du Roseanne jeter.







Au moment de la controverse, Goodman s’est prononcé en faveur de Barr, commentant au Sunday Times qu’il était « surpris de la réponse ». Il a également dit qu’il savait « pour un fait qu’elle n’est pas raciste » et que Barr a « traversé l’enfer » à cause de toute cette épreuve. En parlant avec Variety au Festival de Télévision de Monte-Carlo cette semaine, Goodman a réfléchi à la controverse, notant qu’il ne regrette pas d’avoir défendu Barr, rappelant ce que cela faisait de la voir fustigée.

« À l’époque, je me souviens d’être allé à une sorte de voyage où ils ont vu le pilote, puis les interviews, et cela s’est transformé en attaque », se souvient Goodman. « Et cela m’a mis très mal à l’aise avec le fait qu’ils attaquent Roseanne. »

Il a poursuivi : « Ouais, je me sentais mal pour elle. Et puis, ouais… Je me sens mal à propos de tout ça. Vous savez, nous avons passé un bon moment. Et je l’aime. Elle est juste sa propre personne. »

Barr ne reviendra pas Les Conners, bien sûr, mais elle est revenue sous les projecteurs, animant récemment sa propre comédie spéciale pour Fox Nation. Si elle retourne au travail, Goodman serait-il intéressé à la retrouver pour un futur projet ?

« Je ne sais pas. Si elle avait aimé », a déclaré Goodman lorsqu’on lui a demandé. « Je ne sais tout simplement pas. Elle me manque. Je lui souhaite bonne chance.

John Goodman manque Roseanne Barr

Roseanne et ses retombées Les Conners ont tous deux été des émissions de télévision très réussies. Goodman a également commenté ce succès, théorisant qu’ils ont si bien réussi qu’ils trouvent un écho auprès des téléspectateurs qui savent ce que c’est que de vivre d’un chèque de paie à l’autre. Et même avec Barr parti de Les ConnersGoodman pense encore à quelque chose qu’elle a dit au tout début qui explique pourquoi ces personnages se connectent avec les fans.

«Je pense que beaucoup de gens se sont engagés dans la lutte qu’il vit de chèque de paie en chèque de paie. Et nous essayons de le gérer avec humour », explique Goodman. « Roseanne a dit quelque chose très tôt dans le processus : ‘Ce n’est pas parce que nous sommes pauvres que nous sommes stupides.’ Et je pense que cela a beaucoup à dire pour la série, mais c’est une lutte qui est gérée avec humour.

Spécial comédie de Barr, Roseanne Barr : Annulez ceci !, est diffusé sur Fox Nation. Quant à Goodman, il sera de retour en tant que Dan Conner dans une sixième saison de Les Conners est en préparation chez ABC. On peut aussi le voir dans la nouvelle saison de Les pierres précieuses vertueusesen streaming sur Max.