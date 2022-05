John DiMaggio explique pourquoi il a décidé de revenir en tant que Bender à Futurama

L’acteur John Di Maggioqui exprime Bender dans la langue originale de »futurama », est revenu au spectacle sans aucune augmentation de salaire, malgré un différend avec Disney et Hulu ne voulant pas revenir à la série animée lorsqu’une nouvelle saison a été annoncée. Lors d’une interview, DiMaggio a confirmé que c’était ce qui l’avait amené à revenir malgré le fait que Disney n’avait pas tenu compte de sa demande.

« Les gens m’ont dit: » Je suis tellement content que tu aies plus d’argent! « », A expliqué DiMaggio. « Je n’ai pas reçu plus d’argent. Mais ce que j’ai obtenu, c’est beaucoup de respect et beaucoup de hochements de tête de la part des gens disant: « Hé mon frère, je te vois et merci. » » DiMaggio a déclaré que Hulu était prêt à continuer la nouvelle saison de Futurama sans lui et étaient » la planification utilise des stars invitées qui remplaceraient la voix de Bender dans chaque épisode ».

DiMaggio était reconnaissant envers ses collègues lors des disputes sur une augmentation de son salaire, car ils ont tous apprécié sa décision d’essayer de rendre le doublage plus important. De même, il a pris le temps de plaisanter en disant qu' »essayer d’obtenir de l’argent de Disney, c’est comme essayer d’obtenir du sang d’une pierre ». De plus, l’acteur a déclaré qu’il ne voulait pas manquer de participer à nouveau avec tous ses collaborateurs à »Futurama ».

La querelle initiale, que DiMaggio a surnommée « #BenderGate », a commencé peu de temps après l’annonce du redémarrage de « Futurama » en février. DiMaggio pensait que l’ensemble de la distribution méritait une rémunération plus élevée pour leur retour, déclarant qu’il était « fatigué d’une industrie devenue trop corporative et qui se nourrit du temps et des talents des artistes ».

Pendant ce temps, il était tout à fait possible que DiMaggio ne revienne pas pour la nouvelle saison de l’émission sur Hulu, de nombreux fans étant déçus de ne pas avoir ramené la voix originale de Bender. Cependant, après des négociations avec Disney et Hulu, DiMaggio a annoncé en mars qu’il rejoindrait ses collègues membres de la distribution de Futurama. « JE SUIS DE RETOUR BÉBÉ! » il a tweeté à l’époque, « BITE MY SHINY METAL ASS! »

La nouvelle saison de Futurama ramènera Billy West en tant que Philip Fry et Katey Sagal en tant que Leela, ainsi que la plupart des acteurs de la série principale. Le créateur de la série originale Matt Groening, ainsi que le showrunner David X. Cohen, seront également de retour pour les 20 nouveaux épisodes « Futurama » commandés pour Hulu.