John David Washington rejoint Margot Robbie et Christian Bale sur le tournage du nouveau film de David O. Russell

Le trio Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington ont maintenant été aperçus en costume alors qu’ils tournaient le nouveau film énervant et mystérieux du réalisateur David O Russell. Une poignée d’images de plateau sont maintenant apparues en ligne montrant les trois superstars en personnage, révélant enfin quelque chose sur le projet. Bien que les images ne soient pas trop révélatrices, les costumes suggèrent que le film pourrait être un drame d’époque se déroulant au début du XXe siècle. Les costumes et les chapeaux dégagent une forte ambiance de l’époque de la prohibition, bien qu’ils puissent bien sûr être en route pour une fête costumée.

Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington tournent David O. le prochain film de Russell pic.twitter.com/n3aprjP9Z7 – le meilleur de margot (@bestofmargot) 8 février 2021

Bien que les détails officiels sur l’intrigue du David O. Russell le film réalisé n’a pas encore été révélé, il serait centré sur « un partenariat improbable entre un médecin et un avocat », le titre provisoire ayant déjà été révélé être Amsterdam.

Le tournage du mystérieux film de David O. Russell est actuellement en cours en Californie. Arnon Milchan de New Regency produira aux côtés de Matthew Budman et Anthony Katagas. New Regency distribuera également le film dans le cadre de leur accord avec les studios du XXe siècle. Le film devait initialement être produit en avril de l’année dernière, mais, comme tant d’autres projets à l’époque, cela a été retardé dans la situation mondiale actuelle. Eh bien, le tournage a maintenant évidemment commencé, et nous espérons qu’il ne faudra pas longtemps avant de découvrir exactement ce que Christian Bale aime, Margot Robbie, et John David Washington sont jusqu’à.

Une chose que nous savons à propos du projet est qu’il mettra en vedette le casting le plus étoilé de David O Russell. Il a été récemment confirmé que le lauréat d’un Oscar, Robert De Niro, Mike Myers, Timothy Olyphant, le candidat aux Oscars Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts et Alessandro Nivola ont tous rejoint l’ensemble extrêmement impressionnant. Ces ajouts stellaires à la distribution rejoignent le lauréat d’un Academy Award Christian Bale, la candidate aux Oscars Margot Robbie, John David Washington, le lauréat d’un Academy Award Rami Malek et Zoe Saldana dans le projet actuellement sans titre, qui serait basé sur une idée originale concoctée par le cinéaste cinq fois nominé aux Oscars.

Russell est devenu connu pour ses collaborations régulières avec certains acteurs, ainsi que pour sa capacité à réunir certains des acteurs les plus talentueux de la A-list d’Hollywood. Le réalisateur n’a pas sorti de film depuis la comédie dramatique biographique de 2015, Joie, qui mettait en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle de Joy Mangano, une millionnaire autodidacte qui a créé son propre empire commercial. Bien que le film n’ait pas été aussi bien accueilli que certains de ses efforts précédents, Joy a valu à Lawrence une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice.

Le film marque la troisième fois que David O. Russell et l’acteur oscarisé Christian Bale ont travaillé ensemble, avec la première collaboration du duos acteur / réalisateur, le drame sportif biographique de 2010 Le combattant, qui a valu à l’acteur un Oscar du meilleur second rôle pour sa performance en tant que toxicomane en convalescence et ancien boxeur professionnel Dicky Ecklund.

Leur deuxième long métrage, 2013 Américain Hustle, présente une autre des transformations physiques brevetées de Bale en tant qu’escroc Irving Rosenfeld, son dévouement lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur. Global, Américain Hustle a reçu dix nominations à la 86e cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, de la meilleure actrice (Adams), du meilleur acteur dans un second rôle (Cooper) et de la meilleure actrice dans un second rôle (Lawrence). Nul doute que le prochain projet de David O Russell sera une autre récompense chérie. Cela nous vient grâce à Utilisateur Twitter @bestofmargot.