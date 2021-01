John David Washington parle de sa différence d’âge avec Zendaya

Avec la sortie récente du premier aperçu de « Malcolm et Marie« , Nouvelle bande de Sam Levinson qui aura une première exclusive pour le catalogue de Netflix, certains internautes n’ont pas hésité à faire part de leurs préoccupations concernant la différence d’âge notable entre leurs protagonistes.

La bande, qui a été enregistrée pendant la quarantaine, présente exclusivement des performances de John David Washington et Zendaya, qui joue un réalisateur et sa petite amie qui rentrent chez eux après la première de son nouveau film, ayant une conversation qui mettra leur relation à l’épreuve.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland et sa transformation physique dans ‘Cherry’

Washington a exprimé son opinion face aux critiques selon lesquelles lui, un acteur de 36 ans, est mis à égalité dans un film avec une charge aussi évidente de sensualité aux côtés d’une actrice de 24 ans. «Je ne m’inquiétais pas parce que c’est une femme», commentait-il dans une récente interview avec Variety.

«Les gens verront dans ce film à quel point elle est une femme. Elle a beaucoup plus d’expérience dans l’industrie que moi. Je ne suis dedans que depuis sept ans. Elle existe depuis plus longtemps alors j’apprends d’elle. Je suis la recrue. Je me suis beaucoup penché sur elle. Certaines des histoires qu’il a partagées sur ce qui s’est passé Twitter et tout ça ».

Washington n’aurait que des éloges à partager sur sa co-star, s’assurant qu’il parvient à apprécier sa sagesse dans le domaine du divertissement. « Ce que je suis vraiment excité pour les gens de voir quand le film sortira, c’est à quel point elle est mature dans le rôle. »

Nous parlons de polyvalence. Sam et Zendaya ont tous deux amené.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Voir la lettre de démission d’un Stormtrooper à l’étoile de la mort

Les premières réactions du film indiquent que Zendaya « Je pourrais voler l’Oscar de la meilleure actrice » à un autre des grands prétendants de Netflix: Viola Davis, qui en décembre a surpris les critiques avec « Ma Rainey’s Black Bottom ». « Malcolm et Marie»Sera publié le 5 février.