John Cleese «  s’excuse  » d’avoir offensé des Blancs lors de croquis de Monty Python

John Cleese a présenté des excuses sarcastiques aux « Anglais blancs » pour les parodies que lui et le reste de la distribution ont faites dans les croquis de Monty Python.

La troupe de comédie emblématique a fait des tas de gags à son époque et se moquait de la culture britannique sans trop soulever de problème.

Parler à 60 minutes Australie L’année dernière, l’acteur a déclaré: « Les gens de PC semblent penser que si vous faites une blague, ou taquinez quelqu’un, vous le dégradez ou l’humiliez, et c’est un malentendu complet. »

Mais alors que Cleese est catégorique sur le fait que la comédie est une comédie, Hank Azaria estime qu’il est important d’expliquer pourquoi il se sent mal pour le rôle qu’il a joué jusqu’à la fin des années 1980.

«Tout ce qu’il sait, c’est que c’est ainsi que son peuple est considéré et représenté par de nombreuses personnes dans ce pays.

« Je m’excuse vraiment, c’est important. Je m’excuse pour mon rôle dans la création et la participation. Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir chaque Indien de ce pays et m’excuser personnellement. Et parfois je le fais. »