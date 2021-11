John Cleese se retire de l’événement en raison de ses «règles de réveil»

Bureau et consommables La bonne paye

La bonne paye.Un jeu de parcours où se mêlent chance et stratégie ! Contenu de la boîte : 1 plateau de jeu en carton épais 50x50cm, 1 liasse de billets Bonne paye , 23 cartes Acquisition , 23 cartes Événement , 50 cartes Courrier , 16 cartes Prêt , 6 pions, 1 dé, 6 livrets d épargne et la règle du jeu.But du Jeu : Gérer son budget de la meilleure façon possible afin d être le joueur le plus riche à la fin de la partie.Il faut payer ses impôts, percevoir son salaire, et faire face à toutes les surprises, bonnes ou mauvaises, que réserve son budget.Intérêts Pédagogiques : découverte des dépenses et des recettes, rendu de monnaie et développe la stratégie.De 2 à 6 joueurs A partir de 8 ansFabricant: FOURNISSEUR NC SRéférence fabricant: 00032Code-barres: 5010994858735Prix hors TVA, taux applicable: 20,00 %