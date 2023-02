John Cleese n’apportera pas autant de comédie physique au redémarrage de Fawlty Towers

Jean Cleese lance son derby dans le ring des sitcoms bien-aimées, renvoyant une vague de nostalgie sur le petit écran, avec l’aide d’un proche parent qui comble le fossé des générations.





Terry et Bonnie Turner ramenés Ce spectacle des années 70 avec l’aide de leur progéniture Lindsay Turner reprenant la culture des années 90. Reinhold Weege redémarré Cour de nuit en remplaçant le juge principal Harry Stone par le personnage de sa fille Abby. Et maintenant, Cleese est en train de dépoussiérer le sépulcre de son post-Cirque volant Sitcom de la BBC Fawlty Tours – qui a été diffusé pendant deux saisons entre 1975 et 1979 – avec l’aide de sa fille Camilla Cleese.

Alors que beaucoup a déjà été dit sur la façon dont cette sitcom peut être rafraîchie pour un public moderne, en particulier du point de vue du « réveil », Camilla a récemment partagé un autre appareil phare de Cleese de la sitcom originale que les fans peuvent s’attendre à voir diminuer lors du redémarrage : physique comédie. Elle a récemment parlé au journal britannique Sun de son père :

« Il ne fera pas autant de choses physiques et comiques folles qu’avant, mais vous ne savez jamais ce que vous pourriez le voir faire. »

Un tel exemple de la série originale montre le personnage de Cleese, Basil Fawlty, battant furieusement une voiture avec une branche d’arbre. Il serait difficile d’imaginer cette scène recréée maintenant avec l’acteur, aujourd’hui âgé de 83 ans, reprenant son rôle original de propriétaire d’hôtel.

Camilla aussi désabusée quelques des notions selon lesquelles les récents sentiments « anti-réveil » de son père pourraient influencer l’orientation du contenu du redémarrage :

« Il y aura des blagues qui seront un peu énervées, mais nous ne cherchons personne, nous ne détestons personne. Ce n’est pas la base. Les gens sont un peu sensibles de nos jours, pour le dire à la légère… Si quoi que ce soit, nous nous moquons des personnages de la série et de leurs idiosyncrasies. »





La BBC supprime l’épisode de Fawlty Tours Plus d’insulte raciale

La BBC, qui a diffusé la sitcom à l’origine, a récemment supprimé un épisode de 1975 intitulé « Les Allemands » sur l’utilisation apparente d’une insulte raciale. En conséquence, John Cleese s’est adressé à Twitter pour condamner le réseau sur plusieurs publications.

Cleese a tweeté :

« J’aurais espéré que quelqu’un à la BBC comprenne qu’il y a deux façons de se moquer du comportement humain : l’une consiste à l’attaquer directement. L’autre consiste à demander à quelqu’un qui est manifestement une figure amusante de parler au nom de ce comportement. [Think] d’Alf Garnett… Nous avons ri des opinions réactionnaires d’Alf. Ainsi nous les avons discrédités, en nous moquant de lui. Bien sûr, il y avait des gens – des gens très stupides – qui ont dit « Dieu merci, quelqu’un dit enfin ces choses ». Nous avons ri de ces gens aussi. Maintenant ils sont [making] décisions concernant la comédie de la BBC. Mais ce n’est pas que de la bêtise. La BBC est maintenant dirigée par un mélange de spécialistes du marketing et de petits bureaucrates. Auparavant, il y avait un grand nombre de personnes qui avaient fait des programmes. Pas plus. Ainsi, les décisions de la BBC sont prises par des personnes dont la principale préoccupation est de ne pas perdre leur emploi… C’est pourquoi ils sont si lâches, sans tripes et méprisables. Je clôt mon dossier. »

Cleese fait référence au personnage d’Alf Garnett de la sitcom 1965-80 Jusqu’à ce que la mort nous sépare — qui est l’homologue britannique du défaut raciste d’Archie Bunker dans Tous dans la famille — qui a ensuite été relancé pour la sitcom 1985-92 En maladie et en santé. Alors qu’en 2023, Cleese continue de mener une bataille difficile pour les visions du monde de son propre personnage de Fawlty, qui n’a pas loué de chambre depuis 1979.

Cleese, qui ressuscite Fawlty Tours par l’intermédiaire de Castle Rock Entertainment de Rob Reiner, a précédemment déclaré qu’il ne ramènerait pas l’émission à la BBC parce que « vous n’obtiendriez pas la liberté ».