John Cleese jouera dans un film sur la grande guerre de l’émeu en Australie

La grande guerre de l’émeu en Australie est l’une des plus grandes déceptions militaires de notre pays.

L’histoire derrière la guerre de 1932 est absolument scandaleuse et mérite d’être racontée davantage dans les écoles australiennes.

Un film est en cours de réalisation sur la Grande Guerre de l’émeu de 1932 et il a déjà fait venir les gros canons (métaphoriquement parlant).

Le comédien hilarant et star de la télévision John Cleese a signé pour le projet, avec les comédiens australiens Monty Franklin et Jim Jefferies et Le vol des concordes‘ Rhys Darby.