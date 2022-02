John Cena veut un Peacemaker et Black Adam Crossover avec The Rock

Peut-être que John Cena et Dwayne « The Rock » Johnson se retrouveront dans le DCEU. Au cours des années passées, Cena et Johnson avaient tous deux joué au sommet de la WWE, remportant chacun plusieurs championnats du monde pour s’imposer comme deux des plus grandes stars de la lutte professionnelle. Depuis, ils dominent Hollywood avec leurs grands rôles respectifs, et il semble inévitable que les deux partagent l’écran un jour.

Il semble que les chances pour Cena et The Rock d’avoir une revanche à l’écran aient augmenté, les deux acteurs faisant une grande marque dans le DCEU. Après avoir fait ses débuts en La brigade suicideCena a mené la sienne Pacificateur série sur HBO Max, qui a depuis été renouvelée après avoir été très bien accueillie par les fans et les critiques. Pendant ce temps, Johnson se rendra au DCEU cette année avec la sortie du film attendu Adam noir.

Étant donné que certaines surprises majeures révélées dans Pacificateur la saison 1 a lié la série à Ligue des Justiciersla Pacificateur L’équipe cherchera probablement à faire quelque chose d’encore plus grand pour la saison 2. Dans une nouvelle interview avec People, On a demandé à Cena ce qu’il pensait de Black Adam de The Rock apparaissant éventuellement dans Pacificateurest la deuxième saison. Cena dit qu’il serait « honoré » de travailler avec Johnson mais que ces décisions ne lui appartiennent pas.

« Je dirai la même chose à chaque fois avec des possibilités dans le genre d’univers… ce serait un honneur et un privilège de pouvoir jouer avec lui. Je pense qu’il y a toujours un marché passionné qui veut le voir dans . Mais je suis désolé, mec, ce n’est tout simplement pas mon choix, donc je ne sais pas. C’est tellement au-delà de moi. C’est au-delà de ce que je suis capable de contrôler.

John Cena et Dwayne « The Rock » Johnson se sont affrontés sur un ring de la WWE à plusieurs reprises. Ils ont failli se croiser dans une autre franchise majeure, alors que Cena rejoignait le Rapide furieux série comme l’un des nouveaux venus dans F9. Le en deux parties Rapide furieux La finale ramènera de nombreuses grandes stars de toute la série de films, et Cena a déclaré qu’il serait heureux de revenir en tant que Jakob Toretto, le frère de Dom Toretto de Vin Diesel.





Cependant, nous ne pouvons pas compter sur Cena et The Rock partageant l’écran dans F10. Johnson a clairement indiqué qu’il ne reviendrait pas pour la finale de la série de films, malgré un appel public de Diesel pour que cela se produise. Si The Rock partage un jour l’écran avec Cena dans un nouveau projet, les fans devront regarder en dehors du Rapide furieux la franchise.

De plus, nous devrons voir ce que l’avenir nous réserve en ce qui concerne un éventuel croisement DCEU. Cena est là pour rester avec Pacificateur obtenir une deuxième saison, et à moins que Adam noir finit par bombarder, nous verrons très probablement plus de The Rock dans le DCEU. Peut-être, juste peut-être, verrons-nous ce croisement se produire à l’écran avant de le savoir, même si ce n’est que pour une brève apparition de Johnson dans Pacificateur saison 2.





