John Cena serait parfait en tant que chose dans les quatre fantastiques redémarrages de Marvel

Sortant de son rôle de pacificateur dans La brigade suicide, John Cena ferait un excellent choix pour jouer à The Thing in Marvel à venir Les quatre Fantastiques redémarrer. Pour le moment, Cena n’est pas apparu dans l’univers cinématographique Marvel, mais maintenant qu’il fait partie du DCEU et du Rapide furieux franchise, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’entre également dans cette franchise à succès. Bien qu’il y ait une grande discussion sur qui devrait jouer Reed Richards et Sue Storm dans le film, on n’a pas assez parlé de Cena jouant éventuellement Ben Grimm, alias The Thing.

Bien sûr, je suis loin d’être la première personne à suggérer John Cena pour le rôle. Son nom revient souvent aux fans de Marvel faisant du casting fantastique sur les réseaux sociaux depuis longtemps. En 2018, le célèbre artiste numérique BossLogic est devenu l’un des premiers partisans de Cena à jouer dans les MCU. Les quatre Fantastiques redémarrer en libérant le fan art du lutteur en tant que Ben Grimm. L’œuvre comprenait également John Krasinski comme Reed Richards alias Mister Fantastic, Emily Blunt comme Sue Storm alias Invisible Woman et Zac Efron comme Johnny Storm alias Human Torch.

Malheureusement pour les fans qui souhaitent voir Emily Blunt dans le rôle de Invisible Woman, la star de Un endroit silencieux a récemment mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle était en pourparlers pour le rôle. Apparaissant sur Le spectacle Howard Stern cette semaine pour promouvoir Un endroit tranquille, partie II, Blunt a été interrogé sur les rumeurs et si c’était vrai, elle jouerait Sue Storm. Non seulement elle annule la rumeur, mais l’actrice va jusqu’à admettre qu’elle n’aime pas les films de super-héros et qu’il faudrait un personnage particulièrement excitant pour l’inciter à signer.

« C’est du casting de fans. Personne n’a reçu un appel téléphonique. Ce sont juste des gens qui disent: » Est-ce que ce ne serait pas génial? « », A expliqué Blunt. « Je ne sais pas si les films de super-héros sont pour moi. Ils ne sont pas dans mon couloir. Je ne les aime pas. Je ne les aime vraiment pas … Il a été épuisé. Nous sommes inondés-ce n’est pas seulement tous les films , ce sont aussi les émissions de télévision sans fin. «

Blunt a ajouté: « Cela ne veut pas dire que je ne voudrais jamais en jouer un, il faudrait juste que ce soit quelque chose de tellement cool et comme un personnage vraiment cool, et alors je serais intéressé. »

Nous pouvons supposer que Cena serait plus ouverte à apparaître dans quelque chose comme Les quatre Fantastiques que Blunt. En août, il apparaîtra dans La brigade suicide en tant que Peacemaker, un rôle qu’il incarnera dans sa propre série dérivée de James Gunn chez HBO Max. Cena a également taquiné son casting potentiel en tant que méchant de Spider-Man Sandman en partageant son fan art en tant que personnage. Il n’a pas encore fait ses débuts dans le MCU, mais après que Steve Rogers (Chris Evans) a démissionné de Captain America dans Avengers: Fin de partie, Cena s’est même porté volontaire pour jouer le prochain Captain America.

« Si c’est là-bas, si les gens de Captain America écoutent, et que vous regardez là-bas en ce moment, je le ferai totalement. Je le ferai totalement », a déclaré Cena sur Ellen en 2019. « Je pense que je serais un bon Captain America. Et j’ai déjà ruiné l’enfance de tout le monde, donc ça ne peut pas être pire. »

Le suivant Capitaine Amérique Le film ira de l’avant avec Anthony Mackie qui assumera le rôle, donc le désir de Cena de prendre ce rôle particulier n’était peut-être pas censé être. Pourtant, s’il était si enthousiaste à l’idée d’entrer dans le MCU, il y a de fortes chances qu’il soit ouvert à jouer un autre super-héros Marvel comme The Thing. Peut-être que beaucoup de ses fans pourraient plaisanter sur le fait qu’ils ne peuvent voir que trois des Les quatre Fantastiques quand le redémarrage arrive si Cena obtient le rôle, mais blague à part, il semble plutôt parfait pour le rôle.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Les quatre Fantastiques, mais nous n’allons pas le voir avant 2023. Quant à la suite pour Cena, il peut être considéré comme Peacemaker quand La brigade suicide premières dans les salles et sur HBO Max le 6 août 2021. Le fan art impressionnant ci-dessus nous vient de BossLogic.

Sujets: Fantastic Four

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.