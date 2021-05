John Cena reviendra-t-il un jour à la WWE? Voici sa réponse

Le lutteur devenu acteur John Cena a vu son stock augmenter régulièrement à Hollywood. Qu’il s’agisse de jouer dans des films d’action à petit budget ou d’afficher ses côtelettes de comédie étonnamment raffinées dans Accident ferroviaire, Cena commence maintenant à entrer dans la cour des grands. Après un rôle majeur de pacificateur dans le prochain La brigade suicide, Cena sera en tête d’affiche de sa propre émission dérivée dans le DCEU sur HBO Max, en plus de jouer le rôle du principal méchant dans F9. Alors, tout ce travail signifie-t-il que Cena en a terminé avec la WWE? Dans une interview avec DenOfGeek, Cena a exprimé son enthousiasme pour contribuer à un événement de la WWE à une date future, même si son calendrier sera complet pendant un certain temps maintenant.

Le fait que John Cena prend une pause de la WWE pour se concentrer sur sa carrière d’acteur pourrait évoquer des sentiments mitigés de la part des fans de lutte. D’une part, s’il y a eu un lutteur d’évasion au cours de la dernière décennie qui a réussi à séduire les foules de tous les horizons et à atteindre le statut de superstar de la WWE, cet homme doit être Cena.

D’un autre côté, le fait que Cena jouisse d’une popularité aussi écrasante est précisément la raison pour laquelle une section de fans de lutte a commencé à se retourner contre lui, critiquant l’habitude de la WWE de faire de Cena le centre d’attention à chaque événement au lieu de se concentrer sur différents lutteurs. Certains fans se sont également retournés contre lui plus tôt cette semaine lorsque le lutteur s’est excusé auprès de la Chine pour les remarques faites à propos de Taiwan lors d’un F9 entrevue. Selon Cena, l’idée qu’il a à lui seul porté la WWE sur son dos ces dernières années est fausse et enlève le crédit aux autres lutteurs.

« Non, non, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas vrai. Si vous pensez que oui, regardez n’importe quel match de lutte ou performance de la WWE avec un seul individu. Donc je ne crois pas en ce terme. C’est un effort d’équipe absolu. Et je déteste quand les gens dis cela parce que cela enlève le crédit à beaucoup d’individus talentueux. Mais je pense qu’une chose est certaine que si la WWE me demandait de faire quoi que ce soit, que ce soit une interview téléphonique ou d’aller dans une petite ville pour promouvoir ou aller dans un plus grande scène ou voler à travers le monde ou et cetera, et cetera. Pendant 15 ans, ma vie a été un flou qui n’avait pas grand-chose d’autre à part une toile bleu clair et des cordes. Et j’adore ça. Et je pense que maintenant le public est Je comprends très bien que j’ai développé une sorte de passion similaire à cet égard. Et vous ne pouvez pas être les deux endroits à la fois parce qu’un endroit souffrira ou sinon, les deux endroits souffriront. «