John Cena révèle comment ils ont gardé son rôle dans « F9 » secret

John Cena a franchi une nouvelle étape dans sa carrière d’acteur en entrant dans l’une des plus grandes franchises d’action d’aujourd’hui avec l’arrivée du neuvième volet de « Fast & Furious », prenant le rôle de Jakob Toretto, le frère mystérieux de Dom (Vin DIesel) , qui jusqu’à aujourd’hui avait réussi à garder un secret.

Le rôle antagoniste de John Cena dans la production n’est pas surprenant. Les fans de « Fans & Furious » n’étaient pas au courant de la participation de l’ex-combattant et du personnage qu’il incarnerait jusqu’à l’arrivée de la première bande-annonce du film début 2020, grâce au soin extrême que les ouvriers du studio ont utilisé pendant production. , évitant d’éventuelles fuites sur internet.

Dans une récente conversation avec Digital Spy, John Cena a révélé comment l’équipe derrière la production a pu garder son rôle de frère de Toretto secret jusqu’au moment où la première bande-annonce a frappé le public, qui a été rétrogradée pour « cacher un élément définissable » vers cette connexion.

Cet élément particulier est la croix de Toretto, que le personnage de Vin DIesel porte dans chaque épisode de la série et qui, si quelqu’un avait vu Cena la porter pendant sa présence sur le plateau, aurait donné aux gens une idée de ce que la bande était dans son mains, donc Cena a dû faire très attention à l’enlever quand il ne filmait pas ses scènes. « Après chaque prise, je devais l’enlever, le cacher ou le donner à quelqu’un d’autre », a déclaré Cena.

John Cena souligne que les costumes à eux seuls ne pouvaient rien révéler, mais si quelqu’un venait le voir avec la croix, cela pourrait soulever de sérieux soupçons. « C’est incroyable qu’un bijou ait autant d’énergie et de gravité autour de lui. C’était ce que je portais avant qu’ils ne commencent à rouler et dès qu’ils ont dit de couper. Je l’enlèverais, et c’est comme ça qu’on gardait tout caché. »

Ces précautions extrêmes n’ont pas empêché John Cena de passer un bon moment pendant le tournage, assurant que Vin Diesel le faisait se sentir le bienvenu dès le début, allant même jusqu’à souligner que c’était comme si le regretté acteur Paul Walker les avait envoyés pour lui, quelque chose qu’il a fait. « F9 » est déjà dans les salles.