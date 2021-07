John Cena révèle ce qui l’a attiré à participer à « The Suicide Squad »

L’univers cinématographique de DC Comics est sur le point de recevoir un nouvel opus sur grand écran à travers « The Suicide Squad », un film que James Gunn a écrit et réalisé comme une suite / reboot du film controversé réalisé par David Ayer, le qui est venu sous le regard des critiques et du grand public suite au résultat final décevant de l’ingérence de Warner Bros lors de sa sortie.

Malgré de nombreux commentaires négatifs à son encontre, « Suicide Squad » a réussi à collecter suffisamment de revenus au box-office pour suivre certains de ses personnages, et en raison de l’énorme popularité de Margot Robbie en tant que Harley Quinn, l’actrice a eu une seconde chance de se montrer son personnage en 2020 avec « Birds of Prey ».

Warner Bros a vu une opportunité de réorganiser sa franchise au moment où James Gunn a été initialement licencié par Disney de « Guardians of the Galaxy Vol. 3 », lui donnant un contrôle créatif total dans ce film mettant en vedette certains des méchants les plus vils et les plus étranges de DC. , qui devraient sortir sur grand écran cet été.

Pendant la production de « The Suicide Squad », Screen Rant a mené quelques interviews avec les membres de la distribution, dont l’ancien lutteur de la WWE John Cena, qui prétend curieusement que c’est la réception négative envers le premier opus qui l’a attiré. .

Cena souligne qu’il n’y a rien de plus amusant que de faire changer d’avis, une idée à laquelle toutes les personnes impliquées dans la production semblent s’engager, y compris James Gunn lui-même, bien que selon l’acteur, il ne l’admettrait probablement pas ouvertement, ce qui le rend encore plus amusant à votre avis.

« Vous savez, il y a beaucoup en jeu parce qu’ils ont créé un précédent pour un titre qui a rapporté beaucoup d’argent, mais en même temps c’était polarisant. Et j’étais une figure très polarisante à la WWE, donc je peux dire ce mot. Je veux dire, certaines personnes aiment ça, d’autres pas. C’est un grand défi », a commenté John Cena à propos de sa participation au film.

Il y a un grand risque en jeu. Mais si rien n’est risqué, rien n’est gagné, non ?

Après avoir commencé sa carrière cinématographique avec quelques films d’action mal reçus par la critique, John Cena a pris un virage intéressant en 2015 en participant à la comédie « Trainwreck », et depuis lors ses efforts pour se faire un nom en tant qu’acteur semblent payer. désactivé. Son travail sur « The Suicide Squad » semble avoir plu à James Gunn, qui tourne actuellement « Peacemaker », une série dérivée de son personnage exclusivement pour HBO Max.