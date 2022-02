John Cena jouera dans le film Looney Tunes Coyote contre Acme

Beaucoup de bonnes choses se passent dans la carrière d’acteur de John Cena. Par date limite, le Pacificateur star vient de décrocher le rôle principal dans Coyote contre Acmeun hybride live-action/animation se déroulant dans le Looney Tunes univers. Dave Green réalise le long métrage en utilisant un scénario de Samy Burch. Le concept du film est inspiré de l’article du New Yorker « Coyote v. Acme » de Ian Frazier.

Coyote contre Acme suit Wile E. Coyote, qui « après que les produits ACME l’ont échoué une fois de trop dans sa poursuite acharnée du Roadrunner, décide d’engager un avocat de panneau d’affichage pour poursuivre ACME Corporation. L’affaire oppose Wile E. et son avocat à l’intimidation de ce dernier ancien patron (Cena), mais une amitié grandissante entre l’homme et le dessin animé attise leur détermination à gagner. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Le projet maintient Cena dans la famille Warner Bros. après la récente première sur Pacificateur sur HBO Max. Sur la base du succès de l’émission, il a été récemment annoncé que Pacificateur a été renouvelé pour une deuxième saison. Bien sûr, une différence majeure est que Pacificateur n’est vraiment pas pour les enfants, alors que Coyote contre Acme sera un film familial. Pacificateur le créateur James Gunn produit Coyote contre Acme avec Chris DeFaria sous la bannière de production Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey de Gunn.

Ce projet continue également à garder Warner Bros. classique Looney Tunes personnages présents dans les films grand public. L’année dernière, Bugs Bunny et le gang se sont réunis pour faire équipe avec LeBron James pour la suite de la comédie Space Jam : un nouvel héritage. Cela faisait près de deux décennies qu’ils n’avaient pas été vus au cinéma avec Looney Tunes : de retour en actionun autre hybride d’animation en direct, sorti en 2003.

John Cena reste occupé à Hollywood





CNB

En ce moment, Cena surfe sur la vague en tant que star de Pacificateurreprenant le rôle qu’il a joué l’an dernier dans La brigade suicide. Il a également beaucoup plus en préparation dans sa carrière d’acteur. Après être apparu dans F9 comme l’un des derniers ajouts à la Rapide famille, Cena a exprimé son désir de revenir pour le dernier film de la Rapide et furieux séries. Étant donné que Cena et Vin Diesel jouent des frères, il semble probable que Cena sera de retour dans une certaine mesure dans le prochain épisode de la série qui mettra fin à la franchise de films principale.

Cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier de Cena dans un ring de la WWE. Il n’est pas à la retraite en tant que lutteur professionnel, même s’il a dû passer beaucoup de temps loin du monde de la lutte ces derniers temps pour jouer dans de grands films avec sa propre série HBO Max. On ne sait pas quand Cena sera de retour à la WWE, mais avec le Pacificateur star encore dans une forme fantastique, il pourrait très facilement retomber dans le monde du divertissement sportif à tout moment. Pour autant que les gens plaisantent sur le fait de ne pas pouvoir le voir, nous le verrons énormément avancer.

Coyote contre Acme est prévu pour une sortie en salles le 21 juillet 2023.





Space Jam: A New Legacy Review: LeBron James s’envole dans la suite hilarante de Looney Tunes LeBron James, Bugs Bunny et le gang des Looney Tunes sauvent son fils d’un algorithme diabolique (Don Cheadle) dans Space Jam : A New Legacy.

Lire la suite





A propos de l’auteur