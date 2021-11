John Cena jette de l’ombre à Aquaman dans le nouveau clip de Peacemaker

Nous sommes à un peu plus d’un mois de voir James Gunn La brigade suicide retombées Pacificateur arrive sur HBO Max et comme vous vous en doutez, il est temps que la machine de marketing de Warner Bros. entre en action et fasse vraiment sortir la série sous le nez de tous ceux qui pourraient être intéressés par l’aventure solo de l’anti-héros. Pour cette raison, nous avons eu droit à un nouveau clip de la série, qui a révélé que Christopher Smith de John Cena n’avait pas beaucoup d’appréciation pour le roi de l’Atlantide, Aquaman.

Dans le dernier clip de la série, que l’on peut voir ci-dessous, Peacemaker a une discussion avec un concierge d’hôpital et se prétend être un super-héros. Ensuite, le nettoyeur dit qu’il ne le croit pas parce que Smith n’est pas célèbre comme Aquaman. En tant que Smith, John Cena a une très courte réponse NSFW au commentaire, et n’a clairement pas beaucoup de temps pour le Ligue des Justiciers héros joué dans le DCEU par Jason Momoa.

Pendant longtemps, il y a eu pas mal de discussions entre les fans pour savoir où Pacificateur siégerait par rapport à La brigade suicide. Bien qu’il ait été confirmé par le réalisateur James Gunn que la série se déroule principalement après la mission de la Task Force X à Corto Maltese, elle comportera également quelques retours dans le passé afin de traiter des origines du personnage. Dans les événements de La brigade suicide, Peacemaker s’est avéré être un agent d’Amanda Waller, et son chemin l’a conduit à un conflit avec ses collègues membres de l’équipe, culminant avec le Bloodsport d’Idris Elba qui lui a tiré dessus. Alors qu’il semblait que c’était la fin de Peacemaker, la scène post-crédit a révélé qu’il avait en fait survécu à la fusillade, le préparant pour une réunion avec le personnel de Advanced Research Group Uniting Super-Humans.

Alors que l’histoire principale de Pacificateur doit encore être révélé, nous avons eu beaucoup de clips et d’aperçus jusqu’à présent et ce dernier ne fait que développer de petits détails sur le personnage de Cena et comment il s’intègre dans le monde plus grand de DC. Il est clair que Smith pense que depuis les événements de La brigade suicide il a maintenant le droit d’être qualifié de super-héros malgré son passé douteux, et montre en outre que malgré le fait qu’il n’apparaisse à aucun titre dans des films autres que Ligue des Justiciers et Aquaman – remise de son petit camée dans Batman v Superman : L’aube de la justice – Aquaman est clairement bien connu du grand public dans Pacificateurle monde. Que ce soit le signe que de nombreux fils différents commencent à se rassembler dans la grande image du DCEU, nous devrons simplement attendre pour le savoir à l’avenir.

Pour l’instant, il est peu probable qu’Aquaman et Peacemaker nagent dans les mêmes cercles qu’Arthur Curry sera le prochain à avoir des problèmes sous la mer dans Aquaman et le royaume perdu décembre prochain, alors que l’on peut s’attendre à voir Pacificateur faire son truc en janvier sur HBO Max.





