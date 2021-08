John Cena envisagerait de jouer la chose dans le redémarrage des quatre fantastiques de Marvel

John Cena serait prêt à jouer à The Thing dans le prochain film de Marvel Les quatre Fantastiques redémarrer. Dans le passé, Michael Chiklis jouait le rôle de Ben Grimm, alias la Chose, dans une paire de Les quatre Fantastiques films en 2005 et 2007. Jamie Bell a repris le rôle en 2015 Les quatre Fantastiques redémarrage, qui était une performance unique sans aucune suite jamais faite. Marvel a depuis annoncé son intention de redémarrer Les quatre Fantastiques encore une fois pour le MCU, ce qui signifie que le rôle de la chose est à nouveau à gagner.

Auparavant, nous avons abordé la possibilité de Jean Cena dans le rôle de Ben Grimm avec un éditorial sur la façon dont l’acteur et la légende de la WWE seraient parfaits pour cela. La suggestion a depuis fait son chemin à Cena, et il semble que l’une des stars de l’évasion de La brigade suicide est ouvert à rejoindre le MCU avec Les quatre Fantastiques. À partir d’une nouvelle vidéo Q&R avec Equire, voici ce que Cena a dit lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait de jouer la chose dans l’univers cinématographique Marvel.

« Je considérerais la plupart deschose. Je pense que rester ouvert aux options et aux perspectives différentes est une bonne façon de vivre la vie. Ce serait simplement un chose que j’envisagerais, car j’aime garder mon point de vue ouvert sur de nouvelles des choses. »

Cena, qui joue toujours à la WWE et joue dans des films à succès, peut actuellement être vu dans les salles de James Gunn La brigade suicide. Marquant ses débuts au DCEU, la performance de Cena dans le rôle de Peacemaker a été saluée comme l’un des acteurs les plus remarquables du film. Il jouera également dans son propre épisode de huit épisodes Pacificateur pour HBO Max au début de l’année prochaine, il y a donc beaucoup plus de Cena à venir dans le DCEU.

Pendant ce temps, Cena n’a pas encore fait ses débuts dans le MCU. Cela semble inévitable maintenant qu’il joue régulièrement dans des films à succès, mais il est difficile de dire quand cela pourrait arriver. Il existe de nombreux projets en cours, à la fois pour les théâtres et sur Disney +, qui offrent toutes sortes d’opportunités pour faire entrer Cena dans le giron. Avec de nombreux fans déjà convaincus de l’idée de Cena en tant que Ben Grimm, il serait peut-être préférable de l’inscrire pour Les quatre Fantastiques.

Les quatre Fantastiques n’a pas de date de sortie, mais nous savons qu’il faudra une minute avant que le quatuor de super-héros ne revienne sur grand écran. Il servira de film final de la phase quatre du MCU, arrivant après les sorties de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en 2023. Cela signifie que nous ne verrons pas Les quatre Fantastiques jusqu’à la fin de l’année au plus tôt, sinon en 2024. Dans tous les cas, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le film ne soit lancé, que Cena soit ou non impliqué.

Pour l’instant, les fans peuvent regarder Cena en tant que Peacemaker dans James Gunn’s La brigade suicide, disponible en salles et sur HBO Max. Il reviendra pour plus quand Pacificateur premières sur HBO Max en janvier 2022. Cena peut également être considéré comme un lutteur actif sur la programmation de la WWE disponible sur Peacock. Cette nouvelle nous vient d’Esquire sur YouTube.

Sujets : Les Quatre Fantastiques