John Cena dit de donner une chance à « la paix » dans la nouvelle Affiche de Pacificateur

John Cena dit de « donner une chance à la paix » dans la nouvelle affiche de Peacemaker, une série dérivée du dernier film de James Gunn The Suicide Squad. Prévue pour ses débuts sur HBO Max en janvier, la série ramène Cena en tant que super-vilain qui se considère comme un super-héros patriotique. Avant l’arrivée de nouveaux extraits au DC FanDome ce mois-ci, Cena et HBO Max ont fourni un autre aperçu du personnage à l’avant et au centre de sa voiture rouge et blanche.

Il y a tellement de quoi être excité pour #Pacificateur et tellement de PUTAIN DE PAIX À FAIRE ! L’officiel @DCpeacemaker La bande-annonce debutera la semaine prochaine au #DCFandome!! pic.twitter.com/3e4GwVgPdA – John Cena (@JohnCena) 8 octobre 2021

« Il y a tellement de raisons d’être excité pour Peacemaker et tellement de PUTAIN DE PAIX À FAIRE ! » Jean Cena écrit sur Twitter, partageant l’affiche. Il confirme également qu’une nouvelle bande-annonce aura lieu au DC FanDome, offrant à ses fans quelque chose d’autre à espérer lors de l’événement du 16 octobre. Une vidéo teaser du DC FanDome comprend également des nouveaux extraits de Peacemaker.

James Gunn a créé Peacemaker, en tant que showrunner et écrivain. Il a également réalisé cinq épisodes de la saison de 8 épisodes, dont la première et la finale. John Cena joue dans Peacemaker avec le casting principal comprenant également Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Chukwudi Iwuji. On peut supposer que d’autres personnages de The Suicide Squad pourront apparaître, mais Gunn réserve probablement quelques surprises pour l’arrivée du show.

« Chaque personnage a sa propre histoire », a déclaré Gunn à propos du casting de Peacemaker dans une interview Collider. « Il y a donc les six personnages principaux de Peacemaker, Leota Adebayo, qui est Danielle Brooks, Emilia Harcourt, qui est Jennifer Holland, Vigilante, qui est Freddie Stroma, Clemson Murn, qui est Chukwudi Iwuji, et John Economos, qui est Steve Agee. C’est vraiment un ensemble sur ces six personnages.

À propos des huit épisodes sur lesquels il a travaillé plutôt que d’essayer d’intégrer une histoire complète dans un seul film cette fois, Gunn a ajouté: « Vous pouvez laisser les choses se détendre. Vous pouvez vraiment vous concentrer pleinement sur les personnages. Quelque chose peut être drôle. Cela peut durer plus longtemps. Vous entrez dans des nuances de relations dramatiques pour lesquelles vous n’avez pas le temps dans un film.

Il n’y a aucun plan pour le moment pour Peacemaker aille au-delà de cette première saison, mais James Gunn espère que cela se produira. Lors du panel de la Television Critics Association en septembre, le cinéaste a déclaré que le personnage de Cena avait « beaucoup à apprendre » et qu’il « n’aurait pas besoin d’une seule saison pour qu’il l’apprenne ». Il a également fait référence à un « puits profond » de matériel qu’il pourrait utiliser pour étoffer d’autres saisons de l’émission, si HBO Max finissait par en commander davantage. Nous devrons attendre et voir l’accueil par le publique de Peacemaker au début de l’année prochaine avant que nous sachions avec certitude, en tout cas.

Peacemaker devrait faire ses débuts sur HBO Max en janvier 2022. Avant cela, les fans peuvent visionner une nouvelle bande-annonce lors de sa sortie au DC FanDome le 16 octobre 2021. Si vous l’avez manquée au cinéma ou sur HBO Max, vous pouvez également découvrez les débuts de Cena en tant que Peacemaker dans The Suicide Squad quand il sortira en 4K UHD, Blu-ray et DVD le 26 octobre.