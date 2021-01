John Cena déclare que Fast & Furious 9 est une raison d’aller au cinéma

Au milieu des retards persistants dus à la situation mondiale actuelle, Rapide et furieux 9 La star John Cena a autant que possible fait la promotion du prochain film d’action. En plus de retarder les aventures continues de Dominic Toretto de Vin Diesel et de sa famille à indice d’octane élevé, les circonstances actuelles ont également conduit à des fermetures mondiales de théâtres, le public craignant de ne plus jamais revenir se prélasser à la lumière du grand écran. Eh bien, tout en faisant la promotion du nouveau numéro imminent de Total Film, Cena déclare que Fast & Furious 9 « est définitivement une raison d’aller au cinéma ». Donc, si les fans avaient un doute, on dirait que Cena est prête à remettre les choses au clair.

J’étais prêt à voir ce projet arriver au public depuis que je suis entré sur le plateau. J’espère que vous êtes aussi excité que nous! Une nouvelle interview pour @totalfilm frappe les kiosques britanniques CE vendredi 8 janvier. # Rapide9# F9pic.twitter.com/N8YiSw7MYU – John Cena (@JohnCena) 4 janvier 2021

La citation de John Cena apparaît sur la couverture, que Cena a partagée avec la légende ci-dessus. Nul doute que le lutteur devenu acteur, ainsi que le reste de la distribution et de l’équipe, espèrent qu’au moment de la sortie du film, les choses auront au moins commencé à revenir à la normale, prêt pour F9 pour éclairer à nouveau le grand écran avec des explosions et des poursuites en voiture qui repoussent les limites de la crédibilité.

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Cependant, ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon pacifique, et cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus habile et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob, joué par John Cena.

En plus d’affirmer que F9 vaut le risque de retourner dans les salles de cinéma, Cena a déjà fourni un aperçu de la direction de la suite de l’action, expliquant comment l’héritage prolongé de la série sera payé de plusieurs manières dans le nouveau film. « Fast 9, très similaire à BTS, ils ont cette base de fans mondiale parce qu’ils font ces films depuis vingt ans », a-t-il déclaré. « C’était un projet hérité. Et le dernier épisode – tout le monde sait que Fast va le tuer quand il s’agit d’action. Ce que j’aime à propos de Fast 9, c’est que les gens vont le voir tisser cet héritage ensemble. est Fast va faire la prochaine action; ‘ c’est de l’action sur le bord de votre siège, mais une histoire. Si vous êtes fan de la franchise, vous obtenez des réponses à des questions, vous obtenez de nouvelles questions que vous pouvez développer, c’est un autre point d’ancrage dans le récit. C’est ce que j’aime. «

Les fans ont été obligés d’attendre un moment F9 avec des retards repoussant le film d’un an. F9 devait initialement sortir dans les salles en mai 2020, mais devrait maintenant sortir en salles le 2 avril 2021. Avec tant d’attente, les fans de la franchise seront sans aucun doute plus que prêts à retourner en salles. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de John Cena.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious