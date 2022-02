John Cena commente Coyote contre Acme : « Je suis vraiment excité pour ça »

John Cena, qui a récemment fait la une de la première saison à succès de Pacificateur, continuera à travailler avec Warner Bros. Il ne revient pas seulement pour une deuxième saison de la série DC Cinematic Universe. L’acteur sera également à l’affiche du prochain film de Warner Bros. basé sur un dessin animé classique : Coyote contre Acmeune Looney Tunes film hybride live-action/animé basé sur un New yorkais article (sans blague). Dave Green réalisera le film à partir d’un scénario de Samy Burch basé sur les personnages de Looney Tunes et un film de 1990 New yorkais article « Coyote c. Acme » par Ian Frazier.

Coyote contre Acme présentera une histoire dans laquelle Wile E. Coyote s’est lassé de voir un produit ACME après l’autre lui exploser au visage (trop souvent littéralement). Pour se remettre dans la même position qu’il aurait été s’il n’avait jamais rencontré la société ACME criminellement et civilement négligente et ses marchandises non conformes à la sécurité, il engage un professionnel du droit compétent pour le représenter alors qu’il poursuit en dommages-intérêts en vertu du titre 15, chapitre 47 du United States Code, les règles de sécurité des produits de consommation. Comment capable d’un professionnel du droit? Pourquoi, un de ces types vus sur les panneaux d’affichage partout dans la ville, bien sûr ! Oui, c’est vrai, il engage ce qu’on appelle communément dans le milieu juridique un chasseur d’ambulance !

Cena jouera l’ancien patron de l’avocat engagé par Wile E., qui est du côté opposé du dossier de M. Coyote contre ACME. Cependant, l’amitié naissante de Wile E. avec sa représentation légale motive l’avocat à apporter tout ce qu’il a pour l’emporter dans l’action en justice. Cena a récemment parlé à Entertainment Weekly de son prochain rôle dans Coyote contre Acme:

« Mec, j’ai beaucoup de chance parce que c’est un rôle différent pour moi, donc je ne peux pas attendre … Beaucoup de membres du public ont une perspective différente de ce que je peux offrir et c’est une colline vraiment difficile à gravir. Acme contre Coyote fait partie de ces situations. Je suis vraiment heureux que Warner Bros. m’ait donné une autre opportunité d’être impliqué dans quelque chose qui. Comme je l’ai dit, c’est un rôle différent pour moi, et j’espère que cela aura le même résultat que Pacificateur, ce sera l’occasion de perfectionner mon art sur quelque chose d’un peu différent. Je suis vraiment excité pour ça. »

Coyote contre Acme a une connexion supplémentaire à Pacificateur: producteur James Gunn, sous la bannière de production Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey. Cena a ajouté: « Gunn a littéralement changé la trajectoire de ma vie, et je le remercie tous les jours, et j’ai une foi et une confiance totales en lui. »





En ce qui concerne les récentes apparitions sur grand écran, Cena est apparu dans Rapide et furieux 9 (aussi connu sous le nom F9), sorti en salles en juin 2021. Et Cena a également eu un tour mémorable en tant que pacificateur dans La brigade suicidequi est sorti en salles et en streaming sur HBO Max en août 2021 et était le film dont le très réussi HBO Max Pacificateur la série a été dérivée.

Pendant ce temps, M. Coyote est récemment apparu dans Space Jam : un nouvel héritagesorti en salles et en streaming sur HBO Max en juillet 2021. La suite récente de 1996 Space Jam utilisé la technique hybride live-action / animation attendue du prochain Coyote contre Acme, et cela a démontré à quel point WB est désireux de créer un univers partagé entre les différentes propriétés intellectuelles dont il détient les droits d’auteur. Cela soulève une question inévitable : quand y aura-t-il une adaptation hybride live-action/animation du Spécial Batman/Elmer Fudd de 2017 par Tom King, Lee Weeks, Byron Vaughns, Lovern Kindzierski et Deron Bennett ? La bande dessinée spéciale était sous-titrée « Pway for Me » et a été racontée par une version noire d’Elmer Fudd, qui s’est retrouvé à l’encontre de The Dark Knight.





Coyote contre Acme est prévu pour une sortie en salles le vendredi 21 juillet 2023.





