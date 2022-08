John Cena cherche d’autres façons de participer à Fortnite

John Cena est sans aucun doute la peau la plus appropriée de toutes les adresses IP Jeux épiques porté à Fortnite. La peau de Cena capture en quelque sorte tout ce que Fortnite est et aspire à être; Je ne sais pas comment l’expliquer, et ce n’est ni bon ni mauvais. Les joueurs ont salué la peau avec loyauté et affection lorsqu’elle a finalement atteint Fortnite. Cependant, Cena affirme qu’il n’a pas encore fini.

Les partenariats d’Epic Games avec des marques et des personnalités célèbres sont l’un des aspects de Fortnite que les utilisateurs apprécient le plus. Dans Fortnite, des personnalités éminentes et des personnages mythologiques s’associent fréquemment pour créer des skins qui permettent aux joueurs de s’habiller comme les personnes qu’ils respectent. Récemment, Jean

Cena a ajouté ses skins au jeu; ces skins sont désormais commercialisés dans la boutique d’objets de Fortnite.

Cena est touché par la réponse des fans et reconnaissant qu’il soit arrivé à Fortnite. Même encore, il n’est pas remarquable qu’il ait pu jouer un rôle plus important dans l’ensemble du jeu. Dwayne Johnson, un ancien thylon qui joue maintenant à Fortnite, a accompli cela tout en participant à un arc narratif d’une saison. Cena, cependant, a un peu plus d’expérience avec les jeux vidéo et peut avoir des idées originales.

L’événement Epic Summerslam comprenait l’ajout du skin John Cena, qui a deux variantes. Cena est représenté avec son t-shirt vert sur le couvre-chef de style entrée, et le style bague le place au sommet. Il affiche ses six packs et plaques d’identité. La ceinture de championnat de l’armée, une pioche à cinq chiffres et l’émote UC Can’t CI constituent le dos bling.

Cena est enthousiaste à propos de plusieurs jeux en plus de Fortnite. On dit qu’il s’est dérangé Nintendo dirigeants à propos d’un nouveau jeu Metroid 2D tout en représentant Nintendo en 2017.

Cena a fréquemment exprimé son désir d’un nouveau Metroid 2D au personnel de Nintendo. Des années plus tard, lorsque Metroid Dread est sorti, la famille de Cena a envoyé un e-mail indiquant : « John adore ça ».