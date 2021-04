John Cena aurait pris un costume de Peacemaker pour faire une sieste

Directeur de « La brigade suicide », James Gunn a révélé que John Cena a pris un costume Pacificateur à la maison pour une sieste.

Cena jouera le personnage de Peacemaker dans le très attendu « The Suicide Squad », une suite de redémarrage du film de 2016 « Suicide Squad », qui sortira sur HBO Max et en salles en août prochain.

Une fois que les premières bandes-annonces de « The Suicide Squad » ont été partagées, montrant l’apparence de personnages comme Bloodsport (Idris Elba) et Requin royal (Sylvester Stallone), les fans ont également eu un meilleur aperçu du personnage de Cena et de sa manière violente de parvenir à la paix.

Alors que Cena et Gunn tournent toujours une nouvelle série dérivée du prochain film axé sur Peacemaker, les deux ont partagé de nouveaux détails sur la production, une fois que Gunn a parlé de l’obsession de Cena pour le personnage.







«Je ne plaisante pas… John Cena a ramené un uniforme à la maison parce qu’il a dit qu’il avait besoin de voir ce que ce serait de coucher avec», a commenté James Gunn.

Pour le moment, « The Suicide Squad » a sa première prévue le 6 août prochain.