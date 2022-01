John Cena a improvisé sa diatribe remplie de culture pop dans l’épisode 5 de Peacemaker

L’un des faits saillants de l’épisode le plus récent de Pacificateur est une longue diatribe de John Cena où il nomme juste un tas de célébrités et de personnages fictifs. Selon la star Steve Agee, Cena a improvisé toute cette diatribe et James Gunn l’a encouragé à aller aussi longtemps qu’il le voulait.

Agee joue John Economos dans Pacificateur, reprenant son rôle de La brigade suicide. L’acteur était également le remplaçant de King Shark, qui a ensuite été exprimé par Sylvester Stallone. Gunn et Agee ont collaboré à plusieurs autres projets, notamment super, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, et Brightburn.

La diatribe dans Pacificateur l’épisode 5 survient après qu’Economos et Peacemaker se sont disputés verbalement au sujet d’Economos envoyant le père de Peacemaker (Robert Patrick) en prison. Economos dit qu’il ne pouvait penser à personne d’autre à encadrer et, en réponse à cela, Peacemaker se lance dans une diatribe épique où il énumère apparemment simplement toute personne célèbre qui lui vient à l’esprit, qu’elle soit vivante, morte ou fictive. La diatribe est présentée dans l’épisode et apparaît également comme une scène post-crédit.

Dans une interview avec Screenrant, Agee confirme que Cena a improvisé cette diatribe, allant loin du script. Selon Agee, le script ne mentionnait qu’Ariana Grande et une autre célébrité, mais Gunn a dit à Cena d’aller vraiment aussi loin qu’il le voulait en termes de liste de personnes.

« Tout était improvisé. Je pense que dans le scénario original, il m’en veut d’avoir piégé son père – à juste titre, c’était stupide – mais dans le scénario, c’était comme: » Pourquoi n’as-tu pas pu piéger quelqu’un comme Ariana Grande?’ Et il y avait un autre nom, comme Tom Hanks ou quelque chose comme ça, et je me disais : « Tu veux que je accuse Ariana Grande de meurtre ? Tu es fou ? » Mais James était comme, ‘Continue juste. Commence à nommer des noms. Nomme juste des gens.’ Je veux dire, nous l’avons filmé pendant environ 20 minutes pendant lesquelles John criait des noms au hasard – personnalités sportives, célébrités, chanteurs, politiciens – et je commençais à dire quelque chose et il disait simplement: « Laissez-moi finir! » Il a juste continué et c’était phénoménal. Je n’ai pas encore vu la scène du générique de fin, mais je pense qu’il y en a plus dans le générique de fin, le voyant juste jaillir des noms.

Cena a montré un talent pour la comédie grâce à ses performances dans des films comme Accident ferroviaire et Bloqueurs. Le lutteur devenu acteur a également montré son esprit vif dans diverses interviews, et il a même animé une fois Saturday Night Live. Gunn a mentionné dans le passé qu’il avait conservé plus du travail improvisé de Cena que tout autre acteur, ce qui est prouvé ici car cette diatribe est apparue deux fois dans l’épisode.

Pacificateur est maintenant diffusé sur HBO Max avec de nouveaux épisodes en première tous les jeudis.





