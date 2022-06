John Cena a battu le record Make-A-Wish

L’acteur John Cena a célébré une étape incroyable cette semaine après qu’il a été révélé qu’il avait battu le record de Make-A-Wish pour les vœux exaucés.

La Escouade suicide La star utilise son statut de célébrité pour faire une différence et a exaucé plus de 650 souhaits pour la fondation, qui aide à réaliser les souhaits d’enfants atteints d’une maladie grave âgés de 2 ans et demi à 18 ans.

L’incroyable réalisation a été partagée sur le compte Twitter officiel de la WWE lundi 19 juin alors qu’ils célébraient le mois de Cena sur les réseaux sociaux.

Partageant une photo de la légende de la lutte étreignant un fan, ils ont écrit: «@JohnCena a exaucé plus de vœux via @MakeAWish que toute autre célébrité de l’histoire. #CenaMonth », tandis que l’image comportait le texte « 650+ voeux exaucés ».

Pour mettre cela en perspective, la légende de la WWE Hulk Hogan, Dale Earnhardt Jr. de NASCAR et Jeff Gordon ont chacun exaucé plus de 200 souhaits, mais personne à part Cena n’a jamais dépassé la barre des 300.

John Cena a exaucé plus de souhaits que toute autre célébrité. Crédit : Alamy

Après avoir marqué le jalon en ligne, les fans ont salué son dévouement à aider l’organisation américaine à but non lucratif.

Un fan a commenté sous le post : « John Cena est une personne formidable. Mec, la quantité de bonnes choses qu’il fait comme la fondation make a wish est incroyable !

« C’est pourquoi je respecte John en tant qu’être humain. Il a un grand coeur et se soucie des gens. Je ne comprends pas comment vous reprochez encore à John d’avoir enterré des talents il y a des années.

« C’est le CHÈVRE », a écrit un autre.

Un troisième a ajouté: « IMO, John Cena est le meilleur en dehors du ring. Il aide Make-A-Wish. Il rend également les fans heureux. Cela ne le dérange pas. »

Cena a précédemment expliqué comment il s’était impliqué dans l’association caritative via la WWE.

Il a dit à People : « Mon premier Make-A-Wish, j’étais un peu mélangé – ce n’était pas pour moi, je pense que la personne voulait rencontrer une autre superstar. Mais la WWE fait un excellent travail en disant: ‘Hé, il y a un enfant Make-A-Wish dans cette pièce. Pouvez-vous venir dire bonjour ?

« Donc, un groupe de personnes fait la navette pour dire bonjour à un jeune fan de la WWE. Donc, nous avons fait la navette et dit mes bonjours et pris mes photos, puis nous sommes partis. Et ils sont comme, ‘Merci, Make-A-Wish vous remercie.’ J’étais comme, ‘Qu’est-ce que Make-A-Wish?’

« J’ai dit: » Si jamais tu as besoin de moi pour ça, je me fiche de ce que je fais, je vais abandonner ce que je fais et m’impliquer parce que je pense que c’est la chose la plus cool.