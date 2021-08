L’une des parties les plus appréciées de la franchise Halloween est la partition musicale. John Carpenter, le réalisateur et compositeur de la bande originale du film original de 1978, a sorti le premier morceau de la suite à venir. Pour Halloween tue, Carpenter fait du travail un projet familial. Il créera la musique aux côtés de son fils Cody Carpenter et de son filleul Daniel Davies. Le public devra attendre pour voir le film jusqu’en octobre de cette année. Cependant, ils peuvent avoir un aperçu du score dès maintenant avec un morceau intitulé « Unkillable ». Vous avez la possibilité d’écouter le morceau dans la vidéo ci-dessus. De plus, les fans peuvent précommander la bande originale complète, qui sort le même jour où Halloween Kills arrive dans les salles, le 15 octobre.

Sacred Bones Records a discuté de la musique dans un long morceau qui dit : « Ce ne sont que cinq notes jouées sur un piano, si peu arrangées que cela ressemble à peine plus qu’un croquis, si simple qu’un joueur non entraîné peut facilement les saisir, mais c’est l’une des plus grandes réalisations musicales du cinéma. À présent, le thème hypnotique de John Carpenter pour son chef-d’œuvre d’horreur de 1978 Halloween a incarné l’anxiété de slasher-stalker pour des générations de cinéphiles et s’est tellement tissé dans la culture pop qu’il est devenu un raccourci musical pour tout le genre d’horreur. Et comme le Michael Meyers apparemment impossible à tuer, il est de retour. »

En 2018, Jean Charpentier est revenu à la franchise, sa création emblématique est apparue pour la première fois depuis les années 1982 Halloween III : la saison de la sorcière, effaçant les 40 ans de suites et de redémarrages qui se sont produits sous d’autres cinéastes et ramenant l’histoire à sa vision originale. Tout en dirigeant les tâches du nouveau Halloween et ses suites ont été confiées à David Gordon Green, Carpenter est resté pour leur fournir leur identité sonore indubitable, faisant partie intégrante de Halloween comme le masque de mort de Michael Meyers et le couteau de boucher scintillant.

Comme le film lui-même, la partition de Carpenter pour le deuxième volet du nouveau Halloween trilogie, Halloween tue, reste fidèle à l’esprit de ce qui a fait la grandeur de l’original de 1978 tout en le ramenant fermement au présent. La musique est indéniablement Carpenter : les sinistres sons de synthé vintage, le sentiment de menace à couper le souffle qu’il évoque avec quelques notes dissonantes. Mais avec une palette sonore plus large, de nouvelles techniques numériques à sa disposition et un sens plus profond de la musicalité, le Halloween tue score est l’œuvre d’un maître artiste qui, près de 50 ans après le début de sa carrière, continue de repousser ses limites créatives et de trouver de nouvelles façons de ravir et de terrifier ses fans.

Plusieurs versions de la bande originale seront disponibles. Les exemples incluent plusieurs coloris de vinyle, CD et cassette. Les consommateurs peuvent consulter les différents formulaires lorsqu’ils précommandent la partition. Avec le talent impliqué dans sa création, la partition va probablement être l’un des points forts de la nouvelle entrée dans le slasher IP.

Le film sort le 15 octobre exclusivement en salles. Il est considéré comme l’un des titres les plus attendus de 2021. Halloween tue est le deuxième d’une trilogie de suites du classique de 1978. Halloween se termine conclut la saga en trois parties et sortira l’année prochaine. Bien que l’équipe créative insiste sur le fait que ce sera la fin de la série, étant donné la popularité de la franchise, ce ne sera probablement pas le cas.

Sujets : Tue d’Halloween