John Carpenter sort le deuxième morceau de la bande originale de Halloween Kills

Après une année de hauts et de bas dans l’industrie cinématographique qui a été en proie à des retards et des reprises, nous voyons enfin certains de ces films faire enfin leurs débuts. Mais avec chaque film vient une excellente bande-son et Halloween tue ne fait pas exception.

La légende elle-même, John Carpenter, vient de créer un nouveau morceau qui tue, intitulé « Rampage », pour la bande originale du film. Le deuxième volet de la nouvelle trilogie de redémarrage d’Halloween sortira bientôt avec la bande originale le 15 octobre.

Le compositeur aux côtés de son fils Cody Carpenter et du guitariste Daniel Davies étaient les maîtres derrière la bande originale et donnaient le ton à chaque chanson. La nouvelle chanson « Rampage » est un mélange de percussions effrayantes et de synthés qui apporte le ton d’effroi que seul un classique de Carpenter pourrait transmettre. « Carnage » fait suite à la bande originale du single » Unkillable « .

Le réalisateur de David Gordon Green Halloween tue devait arriver sur grand écran en octobre dernier, mais il a été reporté (comme tant d’autres films). Le film ramène les stars Jamie Lee Curtis et Nick Castle, qui reprendront leurs rôles du 2018 Halloween renaissance sous le nom de Laurie Strode et Michael Meyers. Nous avons le troisième et dernier versement, Halloween se termine, qui devrait arriver en octobre 2022.

En février dernier, Carpenter a sorti son premier album comprenant des chansons sans bande originale en cinq ans. Le titre de celui-ci était Thèmes perdus III : Vivant après la mort. Carpenter a lancé le Thèmes perdus série en 2015, puis a publié la suite l’année suivante. Il n’est donc pas étranger aux pistes de tueur. La musique fait des films comme ceux-ci, vous ne pouvez pas avoir un tueur fou qui court dans la ville pour sabrer les gens ouverts à n’importe quelle chanson. Vous devez avoir la bonne musique d’ambiance, même lorsque vous décapitez des adolescents alors qu’ils profitent d’un moment à l’arrière d’une voiture garée.

Dans un tweet récent, Carpenter a partagé le nouveau morceau et a rappelé aux fans qu’ils pouvaient pré-commander l’intégralité de la bande originale sur Archives des ossements sacrés. La bande originale officielle sera vendue en numérique et en vinyle.

Halloween tue sort juste à temps pour la saison d’Halloween 2021 et avec la fin de ces films (peut-être), il est logique que chaque détail soit couvert. Alors que pensez-vous du travail de Carpenter (vu ce que j’ai fait là-bas.) Est-ce qu’il rend hommage aux films tout en ajoutant quelque chose de nouveau ? Et êtes-vous prêt pour l’histoire finale de Michael Myers et de tout le carnage et la destruction qu’il a causés au fil des ans, sans parler du nombre de morts. N’oubliez pas de laisser vos commentaires et continuez à nous suivre pour toutes vos actualités cinéma.

Sujets : Tue d’Halloween