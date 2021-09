John Carpenter révèle un nouveau matériel musical pour « Halloween Kills »

Ce 8 septembre, la Mostra de Venise présentera une première projection de « Halloween Kills », la nouvelle suite du reboot écrit et réalisé par David Gordon Green, qui a la participation du créateur de la saga, John Carpenter, en tant que producteur exécutif. , en plus d’être en charge de la composition de sa bande originale.

En attendant de voir la nouvelle vague de terreur de Michael Myers dans la ville de Haddonfield se raccourcir de plus en plus, Carpenter a dévoilé « Rampage », une composition instrumentale que Carpenter a réalisée en collaboration avec son fils, Cody Carpenter et son collaborateur habituel Daniel Davies.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez la nouvelle bande-annonce obsédante de « Last Night In Soho »

La bande originale de « Halloween Kills » comportera une sortie vinyle spéciale via le label Sacred Bones Records, qui veille à ce que ces compositions restent totalement fidèles à l’esprit du film sorti en 1978, qui comportait également une bande originale composée par Carpenter.

Mais avec une palette sonore plus large, de nouvelles techniques numériques à sa disposition, et un sens de la musicalité plus profond, la bande originale d’Halloween Kills est l’œuvre d’un maître artiste qui depuis près de 50 ans dans sa carrière continue de repousser ses limites créatives et de trouver de nouvelles moyens de terroriser leurs fans », note la maison de disques.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Don’t Look Up »: la nouvelle comédie multistellaire de Netflix

Ces derniers mois, John Carpenter n’a guère caché son enthousiasme pour ce nouveau film, qu’il en est venu à qualifier de « quintessence du cinéma slasher », soulignant la brutalité de ses séquences les plus violentes, en plus de veiller à ce que personne vous êtes préparé à ce que vous avez à offrir au public.

En janvier dernier, le réalisateur David Gordon Green soulignait qu’il s’agissait d’un film « très agressif » et « plus efficace » que son prédécesseur, confirmant lors d’un entretien avec Total Film que l’un de ses thèmes centraux était celui de « la création de la peur » et une exploration de la confusion, de la désinformation et de la paranoïa. « Halloween Kills » prépare sa sortie en salles le 15 octobre.