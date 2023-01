John Carpenter n’est pas impliqué dans le remake d’Escape from New York

Pour le meilleur ou pour le pire, un nouveau film se déroulant dans le monde de Évadez-vous de New York serait en préparation, mais le réalisateur du film original n’est apparemment pas impliqué. Le mois dernier, des informations sur une nouvelle version du film classique ont émergé lorsqu’il a été annoncé que Radio Silence, l’équipe derrière le nouveau Pousser un cri films et Prêt ou pasjetteraient leur dévolu sur Évadez-vous de New York. Il a été noté que leur plan est de faire une « suite » du film original plutôt qu’un remake, mais rien n’indique encore que la star Kurt Russell sera impliquée.





On peut dire la même chose pour Jean Charpentier, qui a réalisé le film original avec Russell. Dans une nouvelle interview avec Variety, Carpenter a été interrogé sur le projet. Il a confirmé qu’il ne savait rien à ce sujet, révélant que personne ne l’avait appelé dans un sens ou dans l’autre à propos d’une possible implication. Carpenter explique :

« Personne ne m’en a parlé. C’est le truc de ma carrière à Hollywood – personne ne me dit rien. Ils ne me disent jamais rien. L’ont-ils déjà casté ? »

Lorsque Carpenter a été informé que Radio Silence était celui qui prenait en charge le projet, il a semblé être assez satisfait de cette révélation. Il a ensuite commenté comment la dernière fois qu’il avait entendu parler de Évadez-vous de New York, il était prévu de refaire le film avec une version échangée entre les sexes de Snake Plissken. Ce concept semble avoir été abandonné avec Radio Silence envisageant une suite plutôt qu’un remake, mais de toute façon, il n’y a pas grand-chose d’autre que Carpenter puisse vraiment dire sur le film. Mais c’est peut-être mieux ainsi.

« Hé, super. La dernière fois que j’ai entendu, c’était qu’ils le développaient où Snake serait une femme. Mais, non, je n’ai pas entendu parler de cette dernière chose. Personne ne veut de moi, et ils ne me disent rien. gardez-moi dans le noir. C’est plus sûr pour eux.





L’évasion de New York aura une suite

Le nouveau film ne serait pas le premier suivi de Évadez-vous de New York. En 1981, Carpenter a sorti le film original, qu’il avait co-écrit avec HalloweenNick Castle, l’acteur de Michael Myers. Il met en vedette Kurt Russell dans le cadre d’un casting stellaire qui comprend également Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton et Adrienne Barbeau. Le film allait devenir un classique culte bien-aimé et serait à jamais considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps de Carpenter.

En 1996, Carpenter sortira la suite, Évadez-vous de LA, qu’il a co-écrit avec Russell et Debra Hill. Cette fois, Russell a été rejoint par des noms comme Steve Buscemi, Stacy Keach, Peter Fonda, Pam Grier et Bruce Campbell. Le film n’a pas été tout à fait le succès instantané de son prédécesseur, bien qu’il ait également réussi à développer son propre culte. Carpenter avait provisoirement prévu de faire une autre suite à l’époque, mais a abandonné cette idée lorsque le film a sous-performé lors de sa sortie initiale.

Aucune date de sortie n’a été fixée pour la nouvelle suite héritée de Radio Silence, car le projet en est encore à ses débuts.

