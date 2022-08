John Carpenter laisse entendre que Michael Myers pourrait revenir après la fin d’Halloween

Halloween se termine est présenté comme la finale de la longue franchise de slasher et réglera une fois pour toutes le conflit entre Laurie Strode et Michael Myers. Jamie Lee Curtis a également confirmé la même chose, et Halloween se termine marque son dernier film dans le rôle de Laurie Strode.

Cependant, Jean Charpentier semble penser que Michael Myers reviendra après Halloween se termine. Carpenter, qui a réalisé l’original de 1978, dit Halloween se termine ‘ la réception, en particulier ses performances au box-office, décidera si la série se termine vraiment ou non. S’exprimant lors du comic-con de Pennsylvania Steel City (via Comicbook.com), Carpenter a déclaré :

« Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait une suite [to Halloween ‘78]. Le cinéma est régi par l’argent. [The first] Halloween a fait tellement d’argent, ici ils sont revenus, les mêmes gars [saying], ‘Hé John, faisons-en un autre.’ Je vous garantis que si Halloween Ends rapporte beaucoup d’argent, devinez quoi ? Devinez quoi. »

Carpenter fait écho au producteur Jason Blum, qui a fait une déclaration similaire il y a quelques mois. Le cinéaste acclamé est également indifférent à l’avenir de la franchise tant qu’il obtient sa part. Carpenter a co-écrit Halloween 2 et a produit sa suite de 1982 mais n’a eu aucune contribution dans les autres suites et reprises jusqu’en 2018 Halloweenqu’il a produit et co-composé.

« Je me fiche des suites d’Halloween. J’ai fait le premier en tant que réalisateur, et c’est le seul qui m’intéresse, à part le salaire que je reçois pour les autres. »

« Je déteste être ce genre de gars, mais c’est la vérité », a ajouté Carpenter. Et à propos de Michael Myers, qui s’appelle aussi « The Shape », Carpenter l’a décrit comme une « force de la nature » qui ne peut tout simplement pas être tuée, ce qui est vrai comme nous l’avons vu dans plusieurs films. Le méchant emblématique a été abattu, poignardé, brûlé et électrocuté, mais il parvient d’une manière ou d’une autre à revenir.

« C’est juste une force de la nature, il n’a pas de caractère. C’est un pur mal. Et vous ne pouvez pas le tuer, vraiment. Cependant, attendez de voir Halloween Ends. Attendez de le voir. »

Halloween Ends promet une confrontation épique entre Laurie Strode et Michael Myers

John Carpenter pense que le box-office est peut-être le seul véritable ennemi de Michael Myers, mais à en juger par les deux précédents de Blumhouse Halloween films, il est peu probable que ce soit un sujet de préoccupation pour Halloween se termine. 2021 Halloween tue était une sévère rétrogradation par rapport à la suite héritée de 2018 Halloween et est sorti pendant la pandémie de COVID-19. Pourtant, il a réussi à rapporter 120 millions de dollars dans le monde contre un budget de 20 millions de dollars. Halloween se termine est vanté pour boucler la saga Laurie Strode, et puisque la menace de la pandémie n’est nulle part autant qu’en 2021, ce sera au moins un succès financier, à moins que ce ne soit encore pire que Halloween tue.

Réalisé par David Gordon Green, Halloween se termine sera présenté en première le 14 octobre 2022. Espérons que le film conclura la trilogie de manière satisfaisante et sans controverse.

Le synopsis de l’intrigue pour Halloween se termine lit: