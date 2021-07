John Carpenter fait allusion à plus de suites « Escape From New York »

Le cinéaste vétéran John Carpenter a, en plus d’une vaste expérience dans le genre de l’horreur, certains des films d’action les plus emblématiques des années 1980, dont « Escape From New York » de 1981 et sa suite, « Escape From LA », dans lequel Kurt Russell joue le rôle du petit vétéran de la Seconde Guerre mondiale Snake Plissken.

Malgré le fait que Carpenter soit resté à l’écart de la direction, déclarant à plusieurs reprises qu’il trouvait le processus extrêmement épuisant, le créateur de « Big Trouble in Little China » et » They Live » a déclaré qu’il aimerait voir au moins deux autres tranches. liés aux aventures de Snake.

Vous pourriez aussi être intéressé par: DCEU Writer explique pourquoi DCEU a échoué contre Marvel Studios

« C’est un personnage qui passionne Kurt. Il m’a convaincu de faire la suite », a déclaré Carpenter lors d’une conversation avec Total Film. « Il y a probablement une troisième ou une quatrième histoire à propos de Snake. Je ne sais pas si un jour on pourra le faire, mais je pense que ça le mérite ».

Le dernier film réalisé par John Carpenter est sorti en 2010, et depuis lors, il s’est occupé de ses créations musicales instrumentales, ainsi que occasionnellement de producteur exécutif sur un nouveau film.

Pendant plus de quatre décennies d’histoire, Carpenter a souvent écrit, réalisé et produit lui-même la bande originale de ses films, c’est pourquoi il est compréhensible qu’il trouve ce travail extrêmement épuisant. Interrogé sur la possibilité de réaliser à nouveau, Carpenter a exclu un tel scénario.

Dans une conversation avec Comicbook.com en 2019, John Carpenter a assuré qu' »il n’y a jamais à dire jamais dans cette affaire » et qu’un scénario finira par arriver qui éveillera son envie de revenir à la direction, bien que le moment n’ait pas été présenté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Titane : regardez l’avant-première obsédante du grand gagnant à Cannes

Carpenter a été très enthousiasmé par la sortie prochaine de « Halloween Kills », un film dont il a composé la bande originale et sert de producteur exécutif. Depuis un an, le créateur de la franchise a décrit le film comme « la quintessence du cinéma slasher ». Actuellement, Leigh Wannell sera chargée de faire un redémarrage de « Escape From New York ».