John Carpenter dit que Halloween Kills est le film ultime de Slasher

Cinéaste d’horreur célèbre John Carpenter est connu pour de nombreux films classiques cultes. Mais le Halloween la franchise est sans doute la plus réussie du lot. Le redémarrage 2018 de Halloween a vu Carpenter revenir dans le monde du tueur en série notoire Michael Myers en tant que producteur exécutif et compositeur de musique. La suite à venir, Halloween tue, présentera également la musique de Carpenter. Dans une interview avec EW, le cinéaste vétéran a déclaré que Halloween tue représente le zénith du genre de slasher d’horreur.

« C’est génial. C’est le slasher ultime. Je veux dire, il n’y a rien de plus que celui-ci. Wow! Mec. »

Alors que beaucoup étaient sceptiques quand il a été annoncé que le réalisateur David Gordon Green ferait un nouveau Halloween film en 2018, les fans ont été encouragés quand il a été révélé que le film serait une suite directe de l’original Halloween, et mettra à nouveau en vedette Jamie Lee Curtis en tête dans le rôle de Laurie Strode.

Le film s’est avéré être un succès critique et commercial, montrant Laurie sous un jour beaucoup plus héroïque que comme une victime. En parlant du suivi, Halloween tue, Curtis a déclaré dans une interview précédente que le film à venir, qui verra Laurie et toute sa ville prendre une position finale contre le malveillant Michael Myers, est un « chef-d’œuvre ».

« Ce que nous voyions dans tout le pays du pouvoir, de la rage des voix, de grands groupes de gens qui se rassemblent furieux face à l’ensemble des circonstances, c’est ce qu’est le film. Le film parle d’une foule. Et donc c’est très intéressant parce que il prend ce qui se passe lorsqu’un traumatisme infecte une communauté entière. Et nous le voyons partout avec le mouvement Black Lives Matter. Nous le voyons en action et Halloween tue Assez bizarrement, concordé avec cela, a continué, il a été écrit avant que cela ne se produise, mais alors bien sûr, alors quand vous le voyez, c’est un groupe de personnes bouillonnantes qui évolue à travers l’histoire comme un grand groupe en colère, c’est vraiment, vraiment, vraiment intense. C’est un chef-d’œuvre. «

Alors que Carpenter semble satisfait de la nouvelle approche Halloween, les fans supplient depuis longtemps le cinéaste de recommencer à faire des films. Dans une interview précédente, Carpenter avait expliqué que le processus de réalisation d’un film est difficile pour lui, mais il y a quelques projets en cours.

« [Directing is] stressant, c’est physiquement difficile, c’est dur, et il faut être une sorte d’humain pour l’aimer. Et je ne suis pas certain de l’être. Je l’aime mais pas à la manière de l’ego. La musique est beaucoup plus gratifiante, d’une certaine manière, parce qu’elle est là. Il est juste devant vous, et vous n’avez pas à attendre qu’il soit coupé et à gérer une arsenal de personnes qui font des films … Je travaille sur deux ou trois choses. Mais je ne fais rien pendant un moment, jusqu’à ce que le monde revienne et se redresse. C’est fou maintenant. C’est fou! Je ne vais pas aller là-bas et tomber malade. «

Réalisé par David Gordon Green et écrit par Green, Danny McBride, Paul Brad Logan et Chris Bernier, Halloween tue stars Curtis, Andi Matichak et Judy Greer. Le film arrive dans les salles le 15 octobre 2021. Découvrez toute l’interview de Carpenter à EW.

