John Carpenter a réalisé à distance la prochaine série Suburban Screams

Ce n’est pas la suite de La chosemais un Jean Charpentier-dirigé sera bientôt disponible. Selon Le journaliste de Praguel’icône de l’horreur a discuté de son travail sur la série télévisée John Carpenter Cris de banlieue lors d’un panel de questions-réponses au Texas Frightmare Weekend. La série à venir marque le premier travail de réalisateur de Carpenter en plus de cinq ans. En 2017, « The Master of Horror » a réalisé plusieurs remakes de vidéoclips, dont Évadez-vous de New York. Son dernier long métrage de réalisateur était le film d’horreur surnaturel de 2010 La salleavec Amber Heard.





« Je viens de terminer la réalisation, à distance, d’une série télévisée intitulée » Suburban Screams « – » John Carpenter’s Suburban Screams « . » Il a été tourné à Prague, et je me suis assis sur mon canapé et je l’ai réalisé. C’était génial », a révélé Carpenter.

En dehors de la participation à distance de Carpenter, on sait peu de choses sur Cris de banlieue à ce point. Lors de son apparition au Texas Frightmare Weekend, le célèbre réalisateur et compositeur a également taquiné la possibilité d’une suite à La chose: « J’ai juré de garder le secret, d’accord, parce qu’il y aura peut-être, je ne sais pas s’il y aura, il y aura peut-être une Chose 2. »

Le film de 1982 de Carpenter suit un groupe de chercheurs américains qui découvrent une forme de vie extraterrestre en Antarctique. Ils libèrent par erreur la forme de vie extraterrestre, qui peut imiter n’importe quel organisme vivant. Les chercheurs doivent travailler pour empêcher la forme extraterrestre de causer des ravages, mais cela devient de plus en plus difficile car ils ne savent pas qui est humain et qui ne l’est pas. Malgré ses premières critiques négatives, qui critiquaient souvent le ton, l’intrigue et les effets spéciaux du film, La chose est maintenant considéré comme l’un des meilleurs films de Carpenter et reconnu pour ses effets spéciaux révolutionnaires. En 2011, une préquelle directe du film réalisé par Matthijs van Heijningen Jr. et également intitulé La choseest sorti, mais Carpenter n’avait aucun lien avec le film.





L’héritage de John Carpenter

Images universelles

Carpenter est largement considéré comme l’un des plus grands esprits du genre horreur, avec une liste impressionnante de projets, notamment Halloween, Le Brouillard, Évasion de New York, La Choseet Christine, sous sa ceinture. Carpenter a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie de science-fiction de 1974 Étoile Noire. Avec la sortie d’Halloween en 1978, Carpenter a gagné en reconnaissance, est devenu une figure importante du genre slasher et a commencé son règne en tant que maître de l’horreur. Dans une interview avec Variété plus tôt cette année, Carpenter s’est souvenu de son travail sur le film, qui mettait en vedette un Jamie Lee Curtis alors inconnu.

« Halloween a probablement été la meilleure expérience que j’aie jamais vécue en tant que réalisateur. C’était tellement amusant. Nous étions un groupe d’enfants qui voulaient faire un film et le faire vite. Nous avons tourné principalement à Hollywood, qui est juste à côté. où j’étais. C’était beaucoup de nuits, mais ce n’était pas difficile. Non, celle-là était très facile », a-t-il déclaré.

Carpenter est récemment revenu dans la franchise cinématographique, en tant que compositeur et producteur exécutif pour David Gordon Green’s Halloween trilogie.

Carpenter a connu le plus de succès tout au long des années 1980, lorsqu’il a travaillé sur des films comme Le brouillard, évasion de New York, La chose, gros problème dans la petite Chineet Ils vivent. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, Carpenter a continué à travailler, réalisant des films dont Village des damnés, évasion de Los Angeles, vampireset Dans la bouche de la folieet en tant que producteur sur un remake de Le brouillard. Carpenter, qui a composé ou co-composé la plupart des musiques de ses films, a également sorti quatre albums studio de 2015 à 2021.