John Cameron Mitchell est Joe Exotic dans la série limitée Tiger King de Kate McKinnon

John Cameron Mitchell (Le bon combat, Aigu) revêtira la perruque de mulet et la moustache de guidon en tant que Joe Exotic dans NBCUniversal’s Série limitée Tiger King Précédemment, Saturday Night Live La favorite Kate McKinnon avait été choisie pour jouer le rôle de la plus grande rivale de Joe, la PDG de Big Cat Rescue, Carole Baskin, pour la série à venir. McKinnon sera également producteur exécutif aux côtés de l’écrivain de la série Etan Frankel (Désolé pour ta perte, Éhonté).

« Je suis ravi de jouer le rôle de cet anti-héros folklorique moderne », John Cameron Mitchell a déclaré lundi dans un communiqué, révélant qu’il avait également beaucoup en commun avec le Roi tigre Star. « Joe et moi avons le même âge, et comme lui, j’ai grandi queer au Texas, en Oklahoma et au Kansas, donc j’ai l’impression d’en savoir un peu plus sur ce type et sa tentative désespérée de conquérir un monde inhospitalier. »

Intitulé provisoirement comme Joe exotique, la série suivra Kate McKinnon dans le rôle de Carol Baskin, alors qu’elle « apprend que son ennemi Joseph ‘Joe Exotic’ Maldonado-Passage élève et utilise ses grands félins à des fins lucratives. Elle décide de fermer son entreprise, incitant à une rivalité qui s’intensifie rapidement. . Mais Carole a un passé mouvementé qui lui est propre et quand les griffes sortiront, Joe ne reculera devant rien pour exposer ce qu’il considère comme son hypocrisie. Les résultats s’avèrent dangereux, «

La rivalité entre Joe exotique et Carole Baskin a fait la chronique de la série documentaire Netflix de l’année dernière Tiger King: Meurtre, folie et chaos. C’est peut-être parce que les gens ont été forcés de passer plus de temps à l’intérieur en raison de la pandémie, mais la série a rencontré un succès incroyable lors de sa sortie, devenant rapidement l’une des émissions les plus regardées de tous les temps. Il y a eu une période où vous ne pouviez presque regarder dans aucune direction sans voir quelque chose Roi tigre.

En fin de compte, leur querelle a conduit Joe à une peine de 22 ans de prison après avoir prétendument conspiré avec un tueur à gages pour faire tuer Carol Baskin. Il a également été reconnu coupable de plusieurs accusations de cruauté envers les animaux. Pendant son séjour en prison, Joe a fait campagne pour que Donald Trump lui accorde une grâce présidentielle avant de quitter la Maison Blanche, mais l’ancien président a apparemment ignoré le Roi tigre la demande de la star. Depuis, Exotic aurait changé de centre d’intérêt pour plaider la clémence auprès du nouveau président Joe Biden et du vice-président Kamala Harris.

Mitchell n’est pas le seul acteur à jouer Joe Exotic dans une série limitée. Nicolas Cage a également été choisi pour jouer l’ancien éleveur de tigres dans une série scénarisée en préparation chez Amazon. Cette série particulière est basée sur l’article du Texas Monthly « Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild » de Leif Reigstad. Dan Lagana servira d’écrivain, de showrunner et de producteur exécutif du projet. Comme celui de Mitchell Joe exotique projet, celui-ci n’a pas encore de date de sortie officielle.

Pour l’instant, quiconque n’a pas encore vécu la folie qu’est la querelle entre Joe Exotic et Carole Baskin peut consulter la série documentaire Tiger King: Murder, Madness and Mayhem sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de People.

