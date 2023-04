John Brolin révèle la raison pour laquelle il voulait jouer à Thanos

La phase 5 de Marvel a un grand méchant derrière elle. Kang le Conquérant de Jonathan Majors est prêt à terrifier les multivers, mais avant lui, un véritable challenger des Avengers a tout changé. Voici Thanos, joué par Josh Brolinle méchant principal se déplaçant dans l’ombre pour le Saga de l’infini.

Cela fait presque quatre ans depuis le grand événement cinématographique, Avengers : Fin de partie, qui montrait l’équipe de super-héros battant enfin Thanos, ce qui n’était pas facile. Et les conséquences de ce que le méchant a fait sont toujours présentes dans les histoires du MCU. Et, bien sûr, rien n’aurait été pareil sans Brolin derrière le personnage.

S’adressant à Variety, l’acteur a rappelé qu’il avait presque rejeté le rôle parce qu’il ne voulait pas faire ce genre de films, mais a fini par le prendre après avoir réalisé qu’il avait une histoire beaucoup plus profonde qu’il ne le pensait :

« Je faisais » Everest « à Londres et ils ont déposé l’énorme bible de Thanos et ce qu’il voulait dire dans l’univers Marvel et sa trajectoire et sa relation avec Lady Death et tout ça. Et j’ai pensé que c’était vraiment intéressant, mais je avait refusé quelques très gros films de ce type de films, pas Marvel, mais d’autres personnes. Et je n’avais tout simplement pas un réel intérêt à le faire. J’avais juste l’impression que cela suivait une voie que j’étais juste ‘ t particulièrement intéressé. Alors c’est venu et j’étais comme, c’est intéressant et c’est la Bible qui l’a fait. Je lisais des volumes et des volumes d’informations et j’ai pensé, c’est vraiment cool et j’aime la profondeur avec laquelle cela a disparu. »