John Boyega veut voir Jonathan Majors ou Rege-Jean Page voler en Superman

UNE Redémarrage de Superman est actuellement en préparation chez Warner Bros. et DC Films, et John Boyega aimerait voir Regé-Jean Page (Bridgerton) ou Jonathan Majors (Pays de Lovecraft) se glissant dans les collants de super-héros en tant que prochain homme d’acier. Récemment, les trois acteurs sont tous apparus ensemble pour une table ronde Emmy pour THR pour parler de leurs carrières respectives. La discussion comprenait également La Couronne la star Josh O’Connor et le comédien légendaire Chris Rock.

Au cours de la longue discussion, les acteurs ont été chargés de nommer le rôle qu’ils souhaiteraient que Hollywood choisisse pour eux. Pour sa part, Boyega a plutôt proposé Page et Majors pour le rôle du prochain Superman. Comme expliqué par le Guerres des étoiles star de la franchise, par THR :

« Je veux que frère Regé soit Superman. Ou Jonathan. Je veux que l’un de vous aille juste là-bas et vole. Juste quelqu’un avec les cheveux noués, vole. » (Rire.)

John Boyega continue qu’il veut que Josh et Rock jouent des super-vilains, bien qu’avec Rock, il aimerait particulièrement le voir jouer quelqu’un qui est « vraiment sombre et foiré ». Rock révèle qu’il était en fait sur le point d’apparaître dans un Superman film à un moment donné, car il a été choisi pour incarner Jimmy Olson dans le film non réalisé de Tim Burton sur l’homme d’acier.

Le projet malheureux aurait mis en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Superman, mais pour le meilleur ou pour le pire, ce n’était tout simplement pas censé être. « Il y avait des garnitures de garde-robe, des décors miniatures, je traînais avec Tim [Burton], et tout s’est effondré », a expliqué Rock. « J’allais être Jimmy Olson. Donc, il y a une partie de moi qui est comme, mec, où est mon film de super-héros ? J’ai été cette Fermer. »

Dans l’état actuel des choses, Superman obtient un tout nouveau redémarrage de film qui amènerait un acteur noir à jouer une nouvelle incarnation de Cal-El. Écrit par Ta-Nehisi Coates, un réalisateur n’a pas encore été choisi, mais des noms comme Steven Caple Jr., Regina King et Ryan Coogler sont parmi ceux à l’étude. JJ Abrams produit sous son label Bad Robot aux côtés d’Hannah Minghella. Parce que c’est encore très tôt dans le processus de production, il n’y a pas de date de sortie fixée, et aucun acteur n’est encore attaché.

le Superman les nouvelles de redémarrage laissent l’avenir de Superman d’Henry Cavill dans l’univers étendu de DC incertain. De nombreux fans espéraient Homme d’acier 2 arrivera enfin, car Cavill n’a pas eu la chance d’apparaître dans son propre solo Superman film depuis. Il reste possible que Cavill revienne pour un caméo dans Shazam : la fureur des dieux ou tout autre film à venir sur le tournage de DCEU. Cependant, avec un Superman film déjà en préparation, Homme d’acier 2 semble très improbable, surtout après que Warner Bros. a confirmé qu’il n’était pas prévu de développer d’autres films de super-héros avec Zack Snyder.

Le temps nous dira ce qui finira par se passer avec le casting du prochain Ta-Nehisi Coates Superman redémarrer, mais il y a certainement de grands prétendants déjà en lice pour le rôle. Comme le suggère Boyega, cela inclurait Page et Majors, bien que d’autres noms comme Le bon endroit La star William Jackson Harper a également été suggérée. Peut-être qu’un casting officiel sera fait le plus tôt possible. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.