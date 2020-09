John Boyega (Star Wars) soutient JJ ​​Abrams: “Je n’avais aucune obligation de sauver à nouveau ta merde”

Beaucoup ont critiqué JJ Abrams pour la clôture de la saga Guerres des étoiles comme nous le connaissons avec La montée de Skywalker, mais d’autres ont remercié le cinéaste qui a donné naissance à la nouvelle trilogie avec le réveil de la force que c’était lui, et non Colin Trevorrow, celui qui a pris les rênes de ce ‘final». Ce dernier a quitté le projet en raison de “ différences créatives ” avec Disney et Lucasfilm, et c’était le premier qui devait le terminer, non? La communauté est divisée, non sans raison, mais il y a une clôture des parcelles, quelque chose de nécessaire pour explorer la saga plus avant. Guerres des étoiles.

Près d’un an après la première de ladite tranche, John Boyega, qui a été couronné comme l’acteur le plus activiste de la franchise, dont les déclarations suscitent toujours la controverse, a parlé Sur le thème: “tout le monde devrait le laisser tranquille. Je n’ai même pas eu besoin de revenir pour sauver ta merde“Clairement, l’interprète fait référence à l’état de The Rise of Skywalker entre les mains de Colin Trevorrow.

Pour sa part, Abrams il était un peu plus poli quand il se défendait: “la vérité est que ce sont des choses qui sont conçues pour divertir les téléspectateurs, pour leur faire ressentir quelque chose, et parfois, pour les faire se sentir bien. De toute évidence, cela ne fonctionne pas toujours. C’est difficile quand ce n’est pas le cas, et quand c’est ce qui se passe, vous devez comprendre les fans, le reconnaître et y penser.«Deux façons de dire la même chose: la vision du réalisateur est unique et elle ne plaira pas toujours au public. Ventilateurs.

