John Boyega reviendrait dans Star Wars pour Kathleen Kennedy et JJ Abrams

John Boyega n’a pas toujours eu les plus belles choses à dire sur son Guerres des étoiles expérience, mais il laisse toujours la porte ouverte à un retour potentiel. Commençant par Star Wars: Le réveil de la force en 2015, Boyega a joué dans la trilogie de suite en tant que Finn, un rôle qu’il a repris dans Le dernier Jedi (2017) et La montée de Skywalker (2019). Il y a plusieurs Guerres des étoiles projets en développement, mais l’avenir de Finn dans la franchise reste flou.

Dans un clip vidéo qui se répand en ligne, John Boyega a été interrogé sur son retour potentiel à Guerres des étoiles. Il apporte une réponse plutôt optimiste en suggérant qu’il est «ouvert» à un retour, mais seulement si Kathleen Kennedy et JJ Abrams sont personnellement impliqués. Il dit également qu’il voudrait que la même «équipe» soit incluse, bien que l’on ne sache pas à qui d’autre il fait référence. Par Entertainment Weekly, voici ce que l’acteur a dit à propos de son Guerres des étoiles futur.

« De toute façon, je suis ouvert à la conversation tant que c’est Kathleen, JJ, et peut-être quelqu’un d’autre et l’équipe, c’est une évidence. »

Pour le meilleur ou pour le pire, John Boyega a été assez ouvert sur ses opinions négatives sur le traitement de son personnage dans le Guerres des étoiles univers. Les fans remarqueront certainement que l’acteur suggère indirectement qu’il ne voudrait pas travailler à nouveau avec Rian Johnson, qui a dirigé Le dernier Jedi. Dans une interview accordée à HypeBeast en 2019, Boyega a déclaré qu’il ressentait quelque chose de «incertain» dans le film.

« le réveil de la force Je pense que c’était le début de quelque chose d’assez solide,Le dernier Jedi si je suis honnête, je dirais que c’était un peu incertain pour moi », a déclaré Boyega.« Je ne suis pas nécessairement d’accord avec beaucoup de choix et c’est quelque chose qui a parlé à Mark [Hamill] beaucoup de choses et nous avons eu des conversations à ce sujet. Et c’était dur pour nous tous, parce que nous étions séparés. «

L’année dernière, Boyega a critiqué davantage la Guerres des étoiles trilogie, en particulier avec le mauvais traitement de l’arc narratif de Finn. Dans une interview avec GQ, l’acteur explique à quel point il se sentait mécontent de l’endroit où ils ont emmené Finn après l’introduction du personnage dans le réveil de la force.

« Vous saviez quoi faire avec ces autres personnes, mais quand il s’agissait de Kelly Marie Tran, quand il s’agissait de John Boyega, vous savez tout, » a dit Boyega. « Alors, qu’est-ce que tu veux que je dise? Ce qu’ils veulent que tu dises, c’est: ‘J’ai aimé en faire partie. C’était une expérience formidable …’ Non, non, non. Je prendrai cet accord quand il sera une super expérience. Ils ont donné toute la nuance à Adam Driver, toute la nuance à Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde le sait. Je n’expose rien. «

Commentaires récents de Boyega sur un potentiel Guerres des étoiles retour suggère également un changement de cœur par rapport à ce qu’il ressentait l’an dernier. Dans un post Instagram l’été dernier, Boyega a dit « non merci » quand un fan a dit qu’il voulait revoir Finn dans un autre Guerres des étoiles film.

« Ne pas jouer un rôle trop longtemps. J’ai plus à offrir que ça. C’est tout », écrivait l’acteur à l’époque.

Peut-être que tout ce qu’il faudra à Finn pour revenir Guerres des étoiles après tout, c’est la bonne idée avec les bonnes personnes impliquées. C’est ce qui se passe avec le retour de John Boyega dans Attack the Block 2. Le temps nous dira si cela se produit réellement. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

