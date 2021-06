John Boyega quitte Rebel Ridge Mid-Shoot de Netflix

John Boyega s’est retiré du nouveau film Netflix Crête rebelle un mois après le tournage. Selon Deadline, le Guerres des étoiles L’acteur a quitté le film pour des « raisons familiales » sans aucun avertissement, laissant le géant du streaming avec une décision difficile sur qui le remplacer. La production, qui a été temporairement suspendue, a démarré le 5 mai en Louisiane, mais le départ de l’un de ses acteurs principaux a plongé le film dans le chaos.

Une déclaration d’un Netflix porte-parole a déclaré : « Crête rebelle s’arrête temporairement alors que nous cherchons à refondre John Boyega qui a dû quitter le projet pour des raisons familiales. Nous restons attachés au film extraordinaire de Jeremy Saulnier et attendons avec impatience la reprise de la production. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec UpperRoom Productions de John Boyega, en plus de notre prochain film Ils ont cloné Tyrone dans lequel il joue aussi. »

Il est très inhabituel pour un acteur de laisser un rôle principal pendant la production, surtout lorsqu’il ne semble pas y avoir de ressentiment, et on ne peut que supposer que tout ce qui s’est passé dans sa vie privée est suffisamment grave pour John Boyega laisser tomber le film entièrement de cette façon. Il est évident que nous espérons qu’il sera capable de faire face à la situation et de transmettre nos meilleurs vœux pour tout ce qu’il traverse.

Crête rebelle devait à l’origine être terminé, le calendrier de tournage initial étant prévu pour avril 2020 jusqu’à ce qu’il soit retardé par Covid19 avec tant d’autres productions à travers le monde. Pour l’instant, l’intrigue du film est peu connue, avec beaucoup de secret autour du scénario. La prémisse de base est connue pour se concentrer sur l’injustice américaine systématique avec l’utilisation de séquences d’action, d’humour noir et de suspense. Il n’y a pas grand-chose à faire, mais évidemment, nous allons être massivement intrigués par tout ce qui essaie de garder ses détails secrets.

Le film met en vedette AnnaSophia Robb, Emory Cohen, Don Johnson, James Cromwell, James Badge Dale, Zsane Jhe et Al Vicente. La question de savoir qui assumera les rôles de Boyega est une question qui fera maintenant l’objet d’une réflexion sérieuse. En fonction de son objectif et de son rôle exacts dans l’intrigue du film, il peut y avoir peu d’acteurs actuellement disponibles pour prendre la relève alors que tant de tournages retardés commencent à peine.

Crête rebelle était susceptible de sortir sur Netflix début 2022, mais nous devrons simplement attendre et voir si ce sera maintenant le cas. L’écrivain et réalisateur Jeremy Saulnier dirige le film, son cinquième tour dans le fauteuil du réalisateur, et sur la base de ses films précédents, il y a de grandes attentes à l’arrière. Deux de ses films précédents, Ruine bleue à partir de 2013 et Chambre verte à partir de 2015, détenir des taux d’approbation fantastiques de 96% et 90% respectivement sur Rotten Tomatoes, et son dernier effort, Tenir l’obscurité, qui est sorti sur Netflix en 2018, a également obtenu des critiques généralement favorables.

John Boyega devrait jouer avec Jamie Foxx et Teyonah Parris dans Netflix Ils ont cloné Tyrone, qui a terminé le tournage en mars et devrait sortir plus tard cette année sur la plateforme. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

