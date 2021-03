John Boyega hurle «  J’ai gagné un Golden Globe  » portant un pantalon de jogging et une chemise

John Boyega a apporté un style classique de verrouillage aux Golden Globes hier soir après avoir opté pour un look chic sur le dessus, décontracté sur le bas, associant sa chemise et sa veste blanches à un pantalon de jogging. Regardez-le célébrer sur Instagram Live quelques minutes après l’annonce de sa victoire:

Après sa victoire, il est allé sur un Instagram Live et a montré sa joie et sa surprise à ses fans, tout en les remerciant pour leur soutien.

Passant à son discours, il a poursuivi: « Je tiens à vous remercier tous pour cette formidable opportunité. Merci à Steve McQueen pour ce rôle … et merci Leroy Logan [the former police superintendent Boyega plays in Small Axe] pour votre travail et pour ce que vous avez fait pour les jeunes du Royaume-Uni.